Conferință comună Volodim Zelenski – Ursula von der Leyen: Schimburile teritoriale nu sunt posibile conform Constituției Ucrainei. Ele trebuie discutate numai între Ucraina și Rusia la întâlnirea trilaterală din SUA

Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea de teritorii sau schimbul de pământ, a declarat președintele Volodimir Zelenski, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adăugând că granițele nu pot fi schimbate prin forță.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe comune de presă, înaintea videoconferinței ”Coaliției Voinței”.

Ucraina trebuie să devină un „porc spinos de oțel, indigerabil pentru potențialii invadatori”, a declarat Ursula von der Leyen.

„Trebuie să avem garanții solide de securitate pentru a proteja atât Ucraina, cât și interesele vitale de securitate ale Europei. Ucraina trebuie să fie capabilă să își mențină suveranitatea și integritatea teritorială”, a adăugat ea.

Von der Leyen a spus că salută „dispoziția președintelui SUA, Donald Trump, de a contribui la Articolul 5”, adăugând că aliații europeni ai Ucrainei – ”Coaliției Voinței” – sunt „pregătiți să își facă partea”.

„În ceea ce privește orice chestiune teritorială în Ucraina, poziția noastră este clară. Granițele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, a declarat von der Leyen. „Acestea sunt decizii care trebuie luate de Ucraina și numai de Ucraina, iar aceste decizii nu pot fi luate fără ca Ucraina să fie la masa negocierilor.”

Zelenski vrea încetarea focului înaintea acordului de pace

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a subliniat că este necesar să se ajungă la un armistițiu înainte de a lucra rapid la un „acord final”, subiect care va fi discutat mâine cu Donald Trump la Washington.

„Mai întâi trebuie să oprim uciderile. Putin are multe cerințe, dar nu le cunoaștem pe toate, și dacă sunt cu adevărat atât de multe pe cât am auzit, atunci va dura timp să le analizăm pe toate”, a declarat Zelenski.

Zelenski a precizat totodată că problema teritorială este atât de importantă, „ar trebui discutată doar de liderii Ucrainei și Rusiei la întâlnirea trilaterală dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia.”

„Este imposibil să facem asta sub presiunea armelor. Așadar, este necesar să se declare încetarea focului și să lucrăm rapid la un acord final. Vom discuta despre asta la Washington”, a adăugat el.

„Putin nu vrea să oprească uciderile, dar trebuie să o facă”, a spus președintele ucrainean.

Liderul ucrainean a cerut mai multă claritate privind garanțiile de securitate

Președintele Zelenski a cerut mai multă claritate cu privire la modul în care ar arăta „garanțiile de securitate” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace.

„Ceea ce a spus președintele Trump despre garanțiile de securitate este mult mai important pentru mine decât opinia lui Putin. Putin nu ne va oferi nicio garanție de securitate”, a declarat el.

Liderul ucrainean a continuat să enumere mai multe necunoscute legate de potențialul aranjament, inclusiv „dacă vor exista ‘trupe la sol’, dacă există protecție ca în alte țări, în aer, știți ce vreau să spun.”

„Ne dorim cu adevărat să primim un răspuns la aceste întrebări pentru a înțelege ce înseamnă garanțiile de securitate”, a adăugat el.

Liderul ucrainean se va întâlni luni la Washington cu președintele SUA Donald Trump. El va fi însoțit de mai mulți lideri europeni, printre care premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul Itanial Giorgia Meloni.

Întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin s-a încheiat fără un acord, însă liderul american a precizat că a abordat chestiunea unor „schimburi teritoriale”, fără a detalia propunerile discutate.

