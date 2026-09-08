Conducerea Rafinăriei Petrotel-Lukoil cere autorităților americane licență pentru repornirea producției

Șeful Petrotel-Lukoil a cerut autorităților americane licență pentru repornirea rafinăriei. Oficialii Petrotel – Lukoil au confirmat, pentru Mediafax, că așteaptă de la autoritățile americane – Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”) din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite – un răspuns.

Cererea a fost depusă în luna iulie și vizează obținerea unei licențe specifice, și nu una generală tranzitorie („wind-down”), așa cum s-a acordat neîntrerupte începând din 22 octombrie și până în prezent, pentru a putea porni rafinăria de la Ploiești. Argumentele pentru susținerea reluării activității unității închise din octombrie anul trecut se regăsesc într-un comentariu transmis reporterului Mediafax, dar și în raportul administratorului judiciar desemnat de instanță, publicat în premieră luni de agenția de presă.

Rafinăria Petrotel-Lukoil intrată în insolvență pe 26 august, la cererea sa, este cea de-a treia cea mai mare rafinărie din țară, care ar avea o cotă, în mod normal, de aproximativ 20% din capacitatea de rafinare a României, și este una dintre cele patru entități deținute de gigantul rus care se află sub supravegherea extinsă a statului român.

Procedura insolvenței a fost considerată unica soluție de protejare a activelor rafinăriei, pe fondul datoriilor acumulate din cauza închiderii producției, pentru păstrarea forței de muncă și în eventualitatea găsirii unei variante care să permită repornirea rafinării fără a intra sub incidența sancțiunilor internaționale.

Potrivit documentelor instanței consultate de Mediafax și a informațiilor furnizate de oficialii Petrotel-Lukoil, operatorul are la zi datorii la diverși furnizori în valoare de 247 de milioane de lei și față de Litasco, acționarul majoritar care i-a acordat împrumuturi pentru a-și susține activitatea, de 225 de milioane de euro (aproximativ 1,18 miliarde de lei).

Raportul administratorului judiciar obținut de Mediafax trece în revistă traseul și efectele sancțiunillor inrernaționale asupra rafinăriei de la Ploiești, care e, ca o ironie e sorții, succesoarea Rafinăriei Româno-Americane, constituită în 1904 la inițiativa consorțiului Standard Oil din New Jersey, și cumpărată de gigantul rus pe 12 iunie 1998.

Rafinăria a fost închisă anul trecut pentru revizie capitală, și nu a mai fost redeschisă din octombrie. Raportul citat menționează de asemenea că, între timp, de aplicarea sancțiunilor, în România, care are o dependență structurală de importuri de țiței de aproximativ 75%, contextul de piață s-a deteriorat, iar la 26 martie 2026, Guvernul României a declarat, prin ordonanță de urgență, starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, apreciind că rezervele de țiței nu vor fi suficiente pentru consumul intern din 2026. Ulterior, starea de criză a fost declarată efectivă pentru perioada 1 aprilie 2026 până la 30 iunie 2026, ca răspuns la creșterile nejustificate ale prețurilor la pompă și la instabilitatea aprovizionării, într-un context de volatilitate a prețurilor internaționale la țiței, benzină și motorină, cu creșteri de 25% până la 50% la prețurile țițeiului și motorinei începând cu februarie 2026, pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Instalațiile aflate în conservare se degradează în timp

Oficialii Petrotel-Lukoil se concentrează în prezent pe demersurile pentru repornirea rafinăriei, în paralel cu derularea procedurii insolvenței, care organizează relația companiei cu creditori.

Potrivit declarațiilor oficiale, compania spune că vrea să reia activitatea cât mai repede și că demersurile pentru obținerea unei licențe OFAC specifice continuă. Argumentul său este direct corelat cu situația industrială: o rafinărie ținută în conservare se degradează, iar România traversează o perioadă în care prețurile carburanților se află la niveluri foarte ridicate. Conducerea admire că repornirea Petrotel nu ar garanta automat ieftiniri la pompă, dar ar readuce în piață aproximativ o cincime din capacitatea națională de rafinare și ar întări reziliența aprovizionării.

Prahova a deschis procedura generală a insolvenței la 26 august 2026, dar protecția juridică nu poate înlocui autorizația necesară reluării producției comerciale, au transmis oficialii.

Din această perspectivă, repornirea activității este crucială, spune conducerea companiei, subliniind că fiecare lună de staționare mărește costul tehnic al revenirii, reduce valoarea recuperabilă pentru creditori și pune presiune pe o echipă și pe un lanț de furnizori care trebuie păstrate împreună pentru ca repornirea să mai fie posibilă.

„Este necesară o licență propriu-zisă de exceptare”

Așa cum a relatat și Mediafax anterior, scrisoarea primită de fostul ministru al Energiei nu este suficientă pentru reluarea activității rafinăriei de sub umbrela gigantului rus, una dintre cele patru entități aflate sub supravegherea extinsă a statului român.

În aprilie, Ministerul Energiei a anunțat că primise din partea autorităților americane o clarificare favorabilă repornirii Petrotel. În iunie, același minister a confirmat însă că operatorul considera scrisoarea insuficientă juridic și solicita o licență propriu-zisă de exceptare.

„Diferența este esențială: o interpretare administrativă poate reduce incertitudinea, dar băncile, furnizorii, traderii și asigurătorii au nevoie de un temei explicit pentru tranzacțiile fără de care rafinăria nu poate funcționa”, arată compania.

Potrivit acestora, Licența Generală 131I, emisă de OFAC la 20 august și valabilă până la 19 septembrie 2026, autorizează negocierea unor contracte condiționate pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil și anumite operațiuni de întreținere sau închidere controlată. Textul oficial cere o autorizare separată pentru executarea vânzării și nu oferă, prin el însuși, o permisiune generală pentru producția comercială la Ploiești. În documentele publice OFAC consultate până la 8 septembrie nu apare o licență specifică pentru operarea Petrotel, ceea ce explică de ce solicitarea companiei rămâne deschisă.

„Petrotel continuă demersurile pentru obținerea unei licențe OFAC specifice, care să permită reluarea activității într-un cadru juridic clar. Nu solicităm ocolirea regimului de sancțiuni, ci un mecanism explicit, limitat și verificabil, care să ofere siguranță tuturor părților implicate — autorități, bănci, furnizori, parteneri comerciali și creditori”, afirmă Dan Dănulescu, director general executiv și președinte al directoratului Petrotel-Lukoil.

Dan Dănulescu este inginer și manager cu peste două decenii de experiență în rafinăria de la Ploiești, unde lucrează din decembrie 2003, și a preluat conducerea executivă în 2023.

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