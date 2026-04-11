Conducerea MApN, întâlnire cu soldații români dislocați în Bosnia şi Herţegovina – România preia preia funcţia de şef de stat major al EUFOR Althea

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (foto), şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au întâlnit, vineri, în cadrul unei vizite făcute în Bosnia şi Herţegovina, cu militarii români dislocaţi în Camp Butmir, în cadrul participării României la operaţia EUFOR Althea.

Vizita a inclus o întrevedere oficială cu comandantul EUFOR, general-maior Maurizio Fronda, la care a participat şi ambasadorul României la Sarajevo, Anton Păcureţu. Discuţiile au evidenţiat evoluţiile de securitate din Bosnia şi Herţegovina şi rolul esenţial al operaţiei EUFOR Althea în menţinerea stabilităţii în Balcanii de Vest.

Ministrul Apărării a declarat că stabilitatea regiunii Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic direct pentru România, reiterând angajamentul ferm al ţării noastre de a contribui activ la securitatea regională şi la consolidarea prezenţei Uniunii Europene în zonă.

“Sperăm ca prezenţa militară să fie înlocuită de o soluţie politică, pentru accelerarea integrării în Uniunea Europeană a Bosniei şi Herţegovinei”, a afirmat Radu Miruţă.

Comandantul EUFOR a evidenţiat profesionalismul şi dedicarea militarilor români, care aduc un aport substanţial la îndeplinirea mandatului misiunii.

În cadrul vizitei, conducerea MApN s-a întâlnit cu militarii români dislocaţi în Camp Butmir, discuţiile cu aceştia oferind o imagine directă asupra modului în care sunt îndeplinite misiunile în cadrul operaţiei.

Şeful Statului Major al Apărării a subliniat importanţa experienţei operaţionale dobândite în astfel de misiuni, atât pentru consolidarea interoperabilităţii cu forţele aliate, cât şi pentru dezvoltarea capabilităţilor Armatei României. În discuţiile cu militarii, au fost abordate aspecte legate de condiţiile de desfăşurare a misiunii, provocările specifice mediului operaţional şi sprijinul acordat de structurile naţionale.

Radu Miruţă a transmis că asigurarea condiţiilor optime pentru personalul dislocat rămâne o prioritate constantă a conducerii armatei.

“Vă mulţumesc pentru modul responsabil în care vă îndepliniţi misiunile şi pentru contribuţia pe care o aduceţi la prestigiul internaţional al Armatei României”, a spus ministrul Apărării, la finalul întâlnirii cu contingentul românesc.

România preia funcţia de şef de stat major al EUFOR Althea

De asemenea, delegaţia română a avut o întrevedere cu comandantul NATO Headquarters Sarajevo (NHQ Sa), general de brigadă Matthew A. Valas, discuţiile vizând coordonarea eforturilor dintre NATO şi Uniunea Europeană în sprijinul stabilităţii din Bosnia şi Herţegovina.

Operaţia EUFOR Althea, lansată la 2 decembrie 2004 în baza mandatului Consiliului de Securitate al ONU, reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene pentru menţinerea unui mediu sigur şi stabil în Bosnia şi Herţegovina.

România se numără printre principalii contributori la această operaţie, participând constant cu personal şi capabilităţi, alături de alte state membre UE şi partenere.

Începând cu luna mai 2026, România va prelua funcţia de şef de stat major al EUFOR Althea.

