Conducerea Hidroelectrica a fost schimbată. Comisia a cerut înlocuirea managerilor a 13 companii energetice de stat pentru a debloca fondurile PNRR aferente jalonului guvernanței corporative

Hidroelectrica a anunţat, vineri seara, că, în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, încetarea, de comun acord, a mandatelor a doi membri din Directorat: Karoly Borbély, președintele Directoratului/CEO, şi Marian Fețița, CFO.

Potrivit unei informări transmise Bursei de Valori București (BVB), decizia a fost luată pentru a putea fi îndeplint Jalonul 121 din PNRR privind managementul profesionist la companiile de stat energetice.

Comisia Europeană a avertizat că în cazul a 13 companii, printre care și Hidroelectrica, managerii nu au fost numiţi în urma unor proceduri transparente şi corecte de selecţie.

”Hidroelectrica informează acționarii și investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din data de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu domnul Karoly Borbély – Președintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fețița – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu data de 19 septembrie 2025”, se arată în informare.

Potrivit notei transmise investitorilor, decizia a fost luată având în vedere:

Obligațiile asumate de România în cadrul jalonului 121 din cadrul Componentei 6 – Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și Decizia Comisiei C(2025) 3490 din 28 mai 2025 privind suspendarea parțială a plății, care impune remedierea în termen de 6 luni a situației evidențiate de Comisia Europeană cu privire la jalonul 121

Adresele Ministerului Energiei din data de 4 iulie 2025 și din data de 18 septembrie 2025 prin care se solicită întreprinderea cu celeritate a măsurilor, pentru remedierea aspectelor evidențiate în Decizia Comisiei care vizează situația Directoratului Societății

Nota de informare cu privire la stadiul implementării jalonului 121 prezentată și discutată de Ministerul Energiei în ședința de guvern din data de 11 septembrie 2025 și disponibilă public

Urmărirea de către Consiliul de Supraveghere a respectării celor mai bune practici de guvernanță corporativă aplicabile unei societăți listate pe piața reglementată a Bursei de Valori București, în linie cu prevederile legale incidente, având în vedere protejarea integrității interesului societății și ale tuturor acționarilor acesteia.

Atribuțiile celor doi au fost preluate de către Bogdan-Nicolae Badea (CEO interimar, membru Directorat) și Radu-Ioan Constantin (CFO, membru Directorat).

Karoly Borbely și-a anunţat retragerea printr-un mesaj public în care a subliniat că decizia a fost motivată de dorinţa de a proteja compania şi statul român de eventuale pierderi financiare. El a punctat că rezultatele din ultimii doi ani arată că performanţa managerială este posibilă şi într-o companie de stat, în condiţiile unei guvernanţe solide.

„În urma ședinței CS de astăzi, am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat. Realizările din ultimii 2 ani ne arată că se poate face performanță managerială într-o companie de stat, listată pe piața de capital, cu toate provocările specifice. Concluziile raportului auditorului independent KPMG, efectuat la solicitarea CS, referitor la potențialul conflict de interese, arată că sunt suficiente elemente în procedura care delimitează neechivoc această situație. În informarea ME referitor la situația Jalonului 121 și în adresele trimise către Comisie scrie foarte clar și asumat că procedura de selecție a fost una transparentă, corectă și a respectat toate etapele și principiile guvernanței corporative și a codului de bune practici al BVB. Pentru România este esențial că deciziile privind conducerea unei companii listate să fie luate cu responsabilitate și cu respectarea legislației în vigoare, astfel încât să nu afecteze stabilitatea și valoarea de piață a companiei. Prioritatea mea este să contribui la evitarea oricărei penalizări pentru România (16 milioane EUR) și să sprijin acțiuni care să minimizeze riscul unei scăderi a prețului acțiunilor H2O și al valorii de piață a companiei”, a scris el pe LinkedIn.

Borbely a mai fost secretar de stat la Departamentul pentru Energie, în guvernarea Ponta, ministru al comunicațiilor în Guvernul Tăriceanu, secretar de stat la Autoritatea Națională pentru Tineret, tot în guvernarea Tăriceanu.

Lista celor 13 companii energetice la care trebuie schimbat managementul

Mai multe companii energetice trebuie să treacă, până în 28 noiembrie 2025, printr-un proces transparent și corect de selecție a noi manageri, pentru ca România să poată obține suma de 228 milioane de euro din PNRR, Jalonul 121 privind guvernanța corporativă, potrivit Ministerului Energiei.

Mai exact, este vorba despre Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, SN Nuclearelectrica SA, Conpet, Romgaz, Oil Terminal, Electrocentrale Craiova SA, Midia Green Energy SA, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S., Compania Națională pentru Controlul Cazanelor Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Eurotest și Radioactiv Mineral Măgurele SA, Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit S.A, Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

