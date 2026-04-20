Cine a preluat conducerea la Teheran și care e soarta negocierilor SUA-Iran: O delegație condusă de JD Vance aterizează la Pakistan, cu o zi înainte de expirarea armistițiului

Inversarea rapidă a Iranului asupra deciziei de redeschidere a Strâmtorii Ormuz scoate la iveală o ruptură între noii lideri politici de la Teheran și linia dură reprezentată de facțiunea militară, care și-a consolidat influența asupra liderilor politici în ultimele câteva săptămâni, conform Wall Street Journal (WSJ) și analiștilor Institutului pentru Cercetarea Războiului (ISW).

Amintim că ministrul de externe al Iranului a anunțat vineri deschiderea Strâmtorii Ormuz tranzitului internațional, decizie urmată apoi, la 24 de ore, de reînchiderea ei de către forțele iraniene și deschiderea focului asupra mai multor nave care au încercat să tranziteze ruta comercială.

WSJ punctează că afișarea acestor diviziuni indică dificultățile care urmează în discuțiile pentru încheierea războiului, în condițiile în care președintele american Donald Trump încearcă să obțină capitularea Iranului în dosarul nuclear.

Conform publicației americane, episodul ce privește Strâmtoarea scoate la iveală că noii lideri politici ai Teheranului, adica cei care își exprimă disponibilitatea pentru un compromis cu SUA, s-ar putea să nu aibă sprijinul deplin al elitei din Iran.

Iran International: Diviziuni la Teheran – Unul din negociatorii șefi ai Iranului i-a criticat dur pe opozanții unui acord cu SUA

În același timp, conform Iran International, o publicație iraniană de opoziție în limba engleză, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a criticat dur opozanții unui posibil acord cu Statele Unite într-o întâlnire cu consilierii, potrivit Iran International.

Ghalibaf, care a condus echipa Iranului în cele mai recente negocieri cu Washingtonul, i-ar fi descris pe unii din facțiunea dură – inclusiv pe Saeed Jalili, membru al Consiliului Suprem de Securitate Națională, și pe deputatul Amirhossein Sabeti –, drept figuri extremiste, de tip miliție, care ar distruge Iranul dacă ar prelua puterea.

El a spus că această tabără folosește televiziunea de stat și mobilizează susținători radicali pentru a intensifica opoziția față de negocieri și față de un posibil acord cu SUA.

Ghalibaf și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că ar putea fi înlăturat din funcția de președinte al Parlamentului și că ministrul de externe Abbas Araghchi ar putea fi forțat să plece din funcție.

Cine conduce la Teheran – ISW: controlul inclusiv asupra abordării în negocierile cu SUA pare să fi fost preluat de generalul-maior Ahmad Vahidi

În același timp, analiștii Institutului pentru Cercetarea Războiului (ISW) scriu în raportul lor zilnic din 19 aprilie că comandantul Gardienilor Revoluției (IRGC), general-maior Ahmad Vahidi, și apropiații săi par să fi obținut, în ultimele 48 de ore, controlul nu doar asupra răspunsului militar al Iranului în acest conflict, ci și asupra poziției și abordării de negociere a țării.

Asta în contextul în care Marina Gărzilor Revoluționare a atacat mai multe nave comerciale pe 18 aprilie și a declarat că nicio navă, „indiferent de tip sau naționalitate”, nu are voie să tranziteze strâmtoarea – o inversare față de anunțul din 17 aprilie al ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, care anunțase că strâmtoarea este „complet deschisă” traficului comercial.

Presa afiliată Gărzilor Revoluționare de la Teheran a anunțat, de asemenea, pe 18 aprilie, că Iranul nu a acceptat să participe la o nouă rundă de negocieri cu Statele Unite din cauza cerințelor „excesive” ale americanilor.

Negocieri incerte, armistițiul de 2 săptămâni se apropie de final – Trump vorbește despre un posibil acord cu Iranul

Agențiile internaționale de presă scriu că încă nu este clar dacă vor avea loc discuții între SUA și Iran înainte de expirarea armistițiului, în noaptea de marți spre miercuri. Ultimele informații indică însă intensificarea dialogului cu mediatorul dintre părți, Pakistan, cu posibila prezență la Islamabad a unei delegații iraniene pentru negocieri cu SUA.

Președintele SUA Donald Trump a declarat luni pentru NY Post că vicepreședintele SUA JD Vance și delegația SUA pentru negocierile de pace cu Iranul sunt deja în drum spre Pakistan și sunt așteptați să aterizeze în câteva ore. Trump a adăugat că e dispus să se întâlnească cu liderii iranieni de rang înalt dacă se ajunge la o înțelegere, despre care a vorbit ca fiind potențială într-un alt interviu la Fox News.

În același timp, surse din Pakistan au precizat pentru Reuters că refuzul inițial al Iranului de a participa la o a doua rundă de discuții cu SUA a fost o manevră strategică, nu o ruptură a negocierilor. Conform Reuters, Iranul a condiționat participarea la negocieri de renunțarea de către SUA la blocada navală a Strâmtorii Ormuz.

Pakistanul este mediatorul dintre părți.

Statele Unite au instituit săptămâna trecută o blocadă asupra tuturor navelor și porturilor iraniene, pentru a prelua controlul asupra Strâmtorii Ormuz și pentru a crește presiunea pentru capitularea Iranului.

