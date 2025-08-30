cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

30 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Rusia nu va primi înapoi activele înghețate în UE, dacă nu plătește despăgubiri Ucrainei – Kaja Kallas

Rss
De Iulian Soare

30 august, 2025

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că nu se poate imagina restituirea activelor rusești înghețate în interiorul blocului din cauza invadării Ucrainei, cu excepția cazului în care Moscova plătește despăgubiri.

„Nu ne putem imagina că… dacă… va exista un acord de încetare a focului sau de pace, aceste active vor fi restituite Rusiei dacă aceasta nu a plătit despăgubirile”, a declarat ea reporterilor înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Copenhaga, citată de Reuters.

Conform UE, aproximativ 210 miliarde de euro din activele rusești sunt înghețate în blocul comunitar în urma sancțiunilor impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei.


Ucraina și unele țări din UE, printre care Polonia și statele baltice, au solicitat UE să confiște activele și să le utilizeze pentru a sprijini Kievul.

Însă greii UE, Franța și Germania, împreună cu Belgia, care deține cea mai mare parte a activelor, au respins aceste solicitări.

Ei au subliniat că UE a alocat profiturile viitoare din aceste active pentru a rambursa sprijinul acordat Ucrainei și au pus sub semnul întrebării existența unui temei juridic pentru confiscarea lor.

Diplomații afirmă că dezbaterea se îndreaptă acum către modul în care ar putea fi utilizate fondurile, după încetarea războiului din Ucraina.

(Citește și: Semnal major al Axei revizioniste pentru noua ordine internațională: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un, pentru prima dată împreună, la parada militară de pe 3 septembrie din Piața Tiananmen)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Semnal major al Axei revizioniste pentru noua ordine internațională: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un, pentru prima dată împreună, la parada militară de pe 3 septembrie din Piața Tiananmen

FT: Planul european de garanții de securitate pentru Ucraina prinde contur: 3 cercuri – zonă demilitarizată, frontieră consolidată și forță de descurajare

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți