Rusia nu va primi înapoi activele înghețate în UE, dacă nu plătește despăgubiri Ucrainei – Kaja Kallas

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că nu se poate imagina restituirea activelor rusești înghețate în interiorul blocului din cauza invadării Ucrainei, cu excepția cazului în care Moscova plătește despăgubiri.

„Nu ne putem imagina că… dacă… va exista un acord de încetare a focului sau de pace, aceste active vor fi restituite Rusiei dacă aceasta nu a plătit despăgubirile”, a declarat ea reporterilor înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE la Copenhaga, citată de Reuters.

Conform UE, aproximativ 210 miliarde de euro din activele rusești sunt înghețate în blocul comunitar în urma sancțiunilor impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ucraina și unele țări din UE, printre care Polonia și statele baltice, au solicitat UE să confiște activele și să le utilizeze pentru a sprijini Kievul.

Însă greii UE, Franța și Germania, împreună cu Belgia, care deține cea mai mare parte a activelor, au respins aceste solicitări.

Ei au subliniat că UE a alocat profiturile viitoare din aceste active pentru a rambursa sprijinul acordat Ucrainei și au pus sub semnul întrebării existența unui temei juridic pentru confiscarea lor.

Diplomații afirmă că dezbaterea se îndreaptă acum către modul în care ar putea fi utilizate fondurile, după încetarea războiului din Ucraina.

