Concurența monitorizează prețurile la carburanți. Bogdan Chirițoiu: Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional

Consiliul Concurenței monitorizează constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, pentru a se asigura că modificările de preț sunt obiective, a declarat, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

„Noi monitorizăm constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”, a declarat Chirițoiu, pentru Agerpres.

În prezent, prețul barilului de petrol este sub 80 de dolari, un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, dar, în contextul tensiunilor actuale, este posibil să apară fluctuații suplimentare pe piețele internaționale.

„În această situație, ne așteptăm ca prețurile la pompă să reflecte eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale, însă, pe baza experienței anterioare, aceste ajustări sunt de regulă moderate și temporare”, a explicat președintele autorității de concurență.

Dacă vor fi identificate încălcări ale legislației concurenței, vor fi inițiate imediat procedurile necesare sancționării acestora, a mai spus Chirițoiu.

Bogdan Ivan: Carburanții nu ar trebui să se scumpească cu mai mult de 3-5 bani pe litru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că România dispune de suficiente rezerve strategice pentru a menține stabilitatea prețurilor combustibililor și să evite o penurie provocată de blocarea livrărilor de petrol și GNL din Orientul Mijlociu.

Ministrul Energiei consideră că o creștere mai mare de 3-5 bani/litru a prețului carburanților la pompă nu este justificată în acest moment.

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate. Nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic, pentru care s-ar putea ca să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a declarat luni Bogdan Ivan. El a exclus scenariul în care prețurile la pompă al carburanților ar putea crește cu 30%.

Depășirea pragului de 9–10 lei/litru la benzină și motorină devine „realistă” în România dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, a avertizat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă presei.

