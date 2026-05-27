Consiliul Concurenței: Companii de taxi din București, amendate cu 4 mil. lei – Aeroportul Otopeni, obligat să permită accesul aplicațiilor de ridesharing pe terminalele touch-screen

Confederația Operatorilor şi Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) şi 18 companii de taxi au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi în valoare totală de 3.976.789 lei (779.762 euro), pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială pe piața serviciilor de intermediere online, prin aplicații informatice, a comenzilor taxi.

Companiile de taxi sancționate sunt: Cristaxi Service SRL, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, As Taxi 2003 SRL, Compania de Taximetrie Speed Taxi SRL, D`Artex Star SRL, Autogeneral SA, Lion Quick Taxi SRL, Street Taxi SRL, Simbol Fly Consulting SRL, Speed Taxi SRL, Bageti Star SRL, Dinamic Taxi SRL, Dispecerat Perfect SRL, Fast Transport Auto SRL, Grand Auto Taxi SRL, Grant Taxi Service SRL şi Grant Taxi Speed SRL.

FORT, Auto Cobălcescu SRL, Meridian Taxi SRL, Cristaxi Service SRL şi Grand Auto Taxi SRL au recunoscut săvârşirea faptei anticoncurențiale investigate.

Ilegalitățile constatate

Părțile implicate şi-au coordonat comportamentul în vederea eliminării din incinta aeroportului Otopeni a companiei Clever Tech SRL, care administra o aplicație agregatoare ce includea oferta mai multor şoferi de taxi, a constatat investigațua CC.

COTAR, FORT şi companiile de taxi au solicitat Companiei Naționale Aeroporturi Bucureşti S.A. (CNAB) eliminarea aplicației agregatoare Clever de pe terminalele touch-screen prin care pot fi comandate taxiuri în incinta aeroportului.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

Conform legii, companiile sunt amendate cu un procent din cifra de afaceri, care poate merge până la 10%, dar acesta este calculat în funcție de circumstanțe atenuante sau agravante, în timp ce pentru cele care își recunosc neregulile, se aplică un grad mai ridicat de clemență, respectiv reduceri ale amenzii.

Măsurile impuse CNAB

În urma acestei investigații, autoritatea de concurență a impus CNAB o serie de condiții menite să asigure accesul tuturor operatorilor interesați în incinta aeroportului, într-un mod transparent, nediscriminatoriu şi predictibil.

Ca urmare, CNAB şi-a sumat o serie de angajamente care vizează identificarea şi închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen fără a mai interveni asupra tipurilor de aplicații care rulează.

În plus, arată sursa citată, CNAB va permite ca serviciile de transport persoane de la aeroport să fie derulate atât prin intermediul aplicațiilor agregatoare, cât şi prin aplicații de ride-sharing, fără ca acestea să mai fie limitate exclusiv la transportul în regim taxi, respectiv la aplicațiile informatice ale companiilor de taxi.

De asemenea, închirierea spațiilor pentru amplasarea terminalelor touch-screen se va atribui exclusiv prin licitație cu strigare organizată de Bursa Română de Mărfuri, iar companiile interesate vor putea depune oferte pentru mai multe spații, dar li se va atribui doar un singur spațiu în cadrul aceleiaşi proceduri de licitație, cu scopul de a asigura o prezență cât mai numeroasă a companiilor active pe piață şi servicii diversificate pentru pasageri.

