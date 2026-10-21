Concordia: Peste 20 de măsuri propuse de patronate se regăsesc în programul de guvernare. Bugetul pe 2027, primul test

Confederația Patronală Concordia afirmă că peste 20 de măsuri propuse de organizație se regăsesc în programul de guvernare 2026-2028, votat de Parlament, dar avertizează că finanțarea angajamentelor asumate rămâne o problemă. Organizația consideră că bugetul pentru 2027 va arăta dacă măsurile anunțate vor fi puse în aplicare.

„Programul de guvernare include măsuri pe care mediul de afaceri le cere de mult timp: predictibilitate fiscală, eliminarea IMCA sau investițiile în rețelele de energie. Pentru prima oară, avem un ministru dedicat inteligenței artificiale”, a declarat Paul Aparaschivei (foto), director executiv al Concordia.

Acesta a subliniat că implementarea măsurilor depinde de resursele disponibile și de stabilirea unui calendar clar. „Bugetul pe 2027 și primele decizii ale Guvernului vor arăta dacă aceste angajamente se transformă în rezultate concrete pentru companii, angajați și servicii publice esențiale”, a adăugat Aparaschivei.

Potrivit datelor incluse în programul de guvernare, produsul intern brut (PIB) a scăzut cu 0,6% în primul semestru din 2026, iar producția industrială s-a redus cu 3,7% în primele șapte luni ale anului. Între mai 2025 și iunie 2026 au fost pierdute aproximativ 70.000 de locuri de muncă, dintre care 76% în industrie.

Datoria publică a depășit 60% din PIB, iar cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice au crescut cu 26,7% în primele opt luni ale anului, conform acelorași date.

Printre măsurile preluate în program se numără introducerea unui termen de minimum șase luni între anunțarea și aplicarea măsurilor fiscale care afectează companiile, reforma ANAF și digitalizarea administrației, precum și reducerea sarcinilor administrative cu cel puțin 25% și a termenelor de autorizare cu 30%.

Programul prevede și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027. Concordia estimează că această măsură ar lăsa în companii între 1,75 și 2 miliarde de lei, care ar putea fi utilizați pentru investiții și activitate economică.

Alte măsuri vizează investițiile în rețelele de energie, majorarea cu un miliard de euro a capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare și introducerea unor instrumente noi de finanțare pentru companii, precum și sprijinirea industriei auto și a industriei mobilei.

Concordia solicită ca bugetul pentru 2027 să precizeze costurile și sursele de finanțare pentru principalele angajamente, inclusiv cele privind pensiile, salarizarea în sectorul public și cheltuielile de apărare. Organizația cere, de asemenea, calendare de implementare, alocări bugetare și responsabili clar desemnați pentru măsurile din program.

În domeniul fiscal și administrativ, patronatele cer predictibilitate legislativă și simplificarea relației dintre angajatori și stat. Pentru piața muncii, solicită măsuri suplimentare, inclusiv mecanisme care să sprijine flexibilitatea muncii.

Concordia mai cere măsuri pentru transporturile rutiere și sectorul IT, implicarea mediului de afaceri în elaborarea Strategiei Naționale de Competitivitate și un acord politic pe termen lung privind prioritățile economice ale României.

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