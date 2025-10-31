Paul Aparaschivei preia conducerea executivă a Confederației Patronale Concordia

Confederația Patronală Concordia a anunțat, vineri, numirea lui Paul Aparaschivei (foto) în funcția de Director Executiv, începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Conform Concordia, decizia marchează o nouă etapă în dezvoltarea organizației, orientată către consolidare operațională și extinderea rolului său ca partener de dialog social la nivel național și european.

Cu peste 15 ani de experiență în politici publice și comunicare strategică, Paul Aparaschivei a condus departamentul de politici publice al grupului eMAG. „Aici a promovat dezvoltarea economică și transformarea digitală a României, lucrând cu instituții și asociații naționale și europene, pentru o agendă pro-business”, arată Concordia.

Confederația Patronală Concordia reprezintă o treime din PIB-ul României

„Confederația Patronală Concordia reprezintă o treime din PIB-ul României – suntem vocea a mii de companii, care angajează jumătate de milion de oameni. Într-o societate polarizată, încrederea se construiește prin dialog autentic. Rolul nostru devine esențial: să lucrăm împreună pentru o economie competitivă. Invităm toți partenerii care împărtășesc această viziune să ni se alăture și să găsim împreună soluții de impact pentru România”, a declarat Paul Aparaschivei, noul director executiv al Confederației Patronale, într-un comunicat de presă.

În noul său rol, Paul Aparaschivei va coordona activitatea executivă a Confederației Patronale Concordia și va reprezenta organizația în relația cu autoritățile și partenerii sociali, la nivel național și european.

În comunicat se precizează că aceasta, alături de echipa Concordia, va fi activ în dezbaterile europene pe teme de competitivitate, simplificare legislativă și debirocratizare, tranziție energetică și impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii, contribuind la marile proiecte care pot transforma România, de la aderarea la OCDE, până la modernizarea administrației prin transformare digitală.

„Confederația Patronală Concordia a devenit cea mai puternică voce a mediului privat din România prin dialog consistent, analize riguroase și implicare responsabilă. Această poziție ne obligă să preluăm inițiativa în construirea viitorului economic al țării, iar Paul are experiența necesară pentru a consolida și amplifica acest rol de leadership. Împreună, vom continua să apărăm interesele membrilor noștri și să promovăm politici care susțin o economie liberă, competitivă și predictibilă”, a completat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia.

Paul Aparaschivei deține un doctorat în Comunicare Politică de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București și este fellow al programului Aspen Young Leaders. În prezent, urmează Management Development Program la Wharton Business School, un program educațional de leadership, strategie de business și politici publice.

