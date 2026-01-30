Concordia inaugurează Concordia Hub Est, un centru regional care să amplifice vocea mediului de afaceri: de la nevoi locale la politici publice naționale

Confederația Patronală Concordia a inaugurat astăzi, 29 ianuarie 2026, la Iași, centrul regional Concordia Hub Est, prima platformă de dialog între mediul de afaceri, autoritățile publice și mediul academic din estul României.

Concordia Hub Est își deschide oficial porțile pentru toate companiile din regiunea de est a României (Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Ialomița) care doresc să participe activ la construirea unui cadru economic mai echitabil și mai competitiv.

Platforma va organiza periodic întâlniri de lucru, consultări sectoriale și evenimente dedicate dialogului cu autoritățile, având ca obiectiv pe termen lung transformarea estului României într-un pol economic dinamic și atractiv pentru investiții.

„Concordia Hub Est este un semnal că doar împreună suntem mai puternici. Fără Moldova competitivă, fără Dobrogea competitivă, nu există România competitivă. Două Românii – una care reușește și una care stagnează – nu pot coexista la nesfârșit. Viitorul economic al acestei regiuni se scrie astăzi, prin dialog real și o voce puternică a mediului de afaceri”, a declarat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.

„Concordia Hub Est vine să amplifice vocea mediului de afaceri local și să transforme nevoile concrete ale companiilor din teritoriu în politici publice la nivel național”

Pentru acest an, hubul regional își propune creșterea nivelului de conștientizare privind rolul și importanța dialogului social, dublată de construirea unui mecanism permanent, structurat și bidirecțional de legătură între mediul de afaceri regional și nivelul central al Confederației.

„Concordia Hub Est vine să amplifice vocea mediului de afaceri local și să transforme nevoile concrete ale companiilor din teritoriu în politici publice la nivel național. Pentru cei care se întreabă <ce câștig din asta?>, răspunsul este simplu: câștigați forța comunității de afaceri din România exact atunci când izolarea costă cel mai mult.”, a menționat Paul Aparaschivei, Director Executiv al Confederației Patronale Concordia.

„Dincolo de faptul că ne aflăm deja în dialog cu mediul de business local, considerăm esențial să pornim cu răspunsuri și clarificări despre ce este dialogul social, de ce este relevant pentru companii și cum sunt transformate nevoile din teritoriu în poziții și politici publice susținute de Concordia la nivel național și european”, a completat Dan Zaharia, Regional Manager, Concordia Hub Est.

Hubul va funcționa ca un punct de colectare structurat a nevoilor companiilor din regiune

Hubul va funcționa ca un punct de colectare structurat a nevoilor companiilor din regiune: de la bariere administrative, fiscale și legislative, la probleme de infrastructură, forță de muncă, acces la finanțare sau digitalizare.

Tot ca obiectiv pentru 2026, Concordia Hub Est își propune să devină un spațiu de colaborare între mediul privat și decidenții locali, în care să fie identificate, împreună, soluțiile la provocările comune.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, lideri ai mediului de afaceri și universitar, experți în dezvoltare economică și jurnaliști pentru a analiza perspectivele de dezvoltare ale regiunii și pentru a identifica direcții comune de acțiune.

Dialogul inițiat în cadrul conferinței de inaugurare continuă în mod aplicat prin două workshop-uri organizate în cadrul Concordia Hub Est, programate pentru 30 ianuarie, la hotel Majestic Iaşi. Workshop-urile abordează ca teme dialogul social în practică și analiza tendințelor și riscurilor economice pentru anul 2026.

***