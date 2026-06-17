Concordia: Decizia Consiliului Concurenței privind ROBOR este „agresivă și populistă”, riscă să afecteze economia și încrederea în sistemul bancar

Confederația Patronală Concordia susține că decizia Consiliului Concurenței privind indicele ROBOR riscă să producă „daune profunde și iremediabile” economiei românești și avertizează că mesajele publice referitoare la sistemul bancar pot afecta finanțarea economiei și încrederea investitorilor.

Într-un comunicat transmis miercuri, organizația afirmă că poziționarea autorității de concurență este „agresivă și populistă” și vine pe fondul unor „evidente diferențe de opinie interinstituționale”.

„Confederația Patronală Concordia consideră că decizia Consiliului Concurenței privind ROBOR, agresiv și populist poziționată, dar și în contextul unor evidente diferențe de opinie interinstituționale, riscă să producă daune profunde și iremediabile economiei românești”, se arată într-un comunicat

Concordia consideră că sancționarea unei conduite desfășurate într-un cadru reglementat și validat anterior de aceeași autoritate creează un precedent periculos, deoarece transmite semnalul că regulile pot fi schimbate în timpul jocului, afectând predictibilitatea mediului de afaceri.

Totodată, organizația susține că este contradictoriu ca autoritatea să afirme că nu a identificat existența unui cartel, dar să concluzioneze că ROBOR a fost manipulat. Potrivit comunicatului, astfel de acuzații ignoră contextul macroeconomic, în condițiile în care România înregistrează cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană și deficite fiscale și de cont curent ridicate.

Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că afectarea credibilității sistemului bancar poate avea consecințe asupra costului finanțării pentru stat, companii și populație, precum și asupra percepției investitorilor și agențiilor de rating.

„Scăderea costului finanțării nu se obține prin populism financiar și nici prin sancțiuni administrative care ignoră realitatea economică. Se obține prin disciplină fiscală, predictibilitate și dialog real între autorități, mediul de afaceri și sistemul financiar”, se arată în comunicat.

Concordia solicită autorităților să manifeste responsabilitate în comunicarea publică până la clarificarea situației în instanță și să evite mesaje care ar putea genera confuzie sau așteptări nerealiste în rândul populației.

În final, organizația face apel la autorități să prioritizeze dialogul constructiv și măsurile care să contribuie la consolidarea încrederii în economia românească, în contextul în care România are nevoie de consolidare fiscală, investiții și finanțare externă.

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