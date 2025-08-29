Concordia așteaptă ca pachetul al 3-lea de corecție bugetară să conțină și măsuri de relansare economică; observațiile organizației pe pachetul 2

Confederația Patronală Concordia apreciază măsurile de reducere a evaziunii fiscale cuprinse în al doilea pachet fiscal, însă insistă că acest demers trebuie să continue cu digitalizarea ANF și reformarea acestei instituții, ceea ce va permite evitarea introducerii de noi taxe sau creșterea celor existente, precizează un comunicat al organizației transmis după ședința de vineri a Consiliului Economic și Social (CES).

Organizația abordează și necesitatea analizei impactului măsurilor fiscale, pentru a nu se ajunge la distorsiuni majore în economie și presiuni suplimentare asupra companiilor.

Așteptarea patronatelor este ca reformele să continue și să fie accelerate, iar pachetul 3 să fie axat pe măsuri de reducere a evaziunii fiscale, consolidarea capacității ANAF, precum și măsuri de sprijin și relansare economică, esențiale pentru stimularea unei economii care acum funcționează cu „frâna de mână trasă”.

Accentul trebuie pus pe măsuri ample de reducere a cheltuielilor bugetare, care să conducă la echilibrarea deficitului și la o mai mare eficiență în cheltuirea banului public, mai

Observațiile Concordia pe marginea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, așa cum sunt prezentate în comunicat:

Eliminarea IMCA ar susține competitivitatea companiilor

Confederația Patronală Concordia salută propunerea de eliminare a Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), o taxă care a provocat deja efecte negative asupra companiilor și nu a atins rezultatele dorite în privința veniturilor colectate, fapt ce a afectat companiile și a descurajat investițiile.

Măsuri pentru echitatea concurențială

Apreciem că pachetul 2 de măsuri abordează mai multe probleme importante, precum impozitarea coletelor extracomunitare și corecta impozitare a serviciilor de cazare, pentru a asigura un mediu concurențial echitabil. Aceste prevederi vor proteja companiile românești care respectă regulile și vor contribui la o competiție loială pe piață.

Combaterea evaziunii prin digitalizare, nu prin noi taxe

Salutăm, de asemenea, introducerea unor măsuri de reducere a evaziunii fiscale prin modernizarea și creșterea eficienței ANAF. Acesta este drumul corect, nu prin impozite suplimentare pentru cei care plătesc deja corect taxele.

Credem, în continuare, că modificarea regimului special pentru contribuabilii care înregistrează cheltuieli cu entități afiliate ar fi putut fi evitată dacă ANAF ar fi avut capacitatea de a aplica normele existente privind deductibilitatea acestor cheltuieli, aliniate deja la standardele europene și OCDE.

Un ANAF reformat, digitalizat și eficient ar fi putut identifica și sancționa abuzurile prin controale bine făcute. Solicităm aceste reforme de mult timp și vom continua să o facem.

De asemenea, rămân de clarificat aspecte tehnice, precum cele ce privesc deductibilitatea cheltuielilor cu proprietatea intelectuală, pentru a asigura aplicarea clară a măsurii și pentru a limita impactul semnificativ asupra industriilor producătoare.

