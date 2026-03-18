Concordia, apel către guvern: Investițiile care creează locuri de muncă și susțin inovarea se fac pe baza unor calcule de risc, a unor orizonturi de planificare

Confederația Patronală Concordia lansează un apel ferm către decidenții politici și instituțiile statului, avertizând că actualul context economic și geopolitic cere „luciditate, curaj și responsabilitate”, în condițiile în care România se confruntă cu riscuri majore generate de instabilitatea globală și de propriile vulnerabilități structurale.

Organizația subliniază că economia globală traversează „o perioadă de turbulențe fără precedent”, marcată de o criză energetică de amploare, instabilitate geopolitică, fragmentarea lanțurilor de aprovizionare și presiuni inflaționiste persistente. Aceste evoluții creează un context dificil pentru economiile europene, iar România este „în mod special expusă” acestor șocuri.

„Am traversat un an greu, cu presiuni semnificative asupra costurilor, cu incertitudine legislativă și fiscală, cu un mediu investițional care a cerut predictibilitate și a oferit reziliență. Companiile membre Concordia și-au onorat angajamentele – față de angajați, față de parteneri, față de stat. Au plătit taxe, au menținut locuri de muncă, au continuat să investească acolo unde condițiile au permis-o. Cerem acest angajament și o atitudine responsabilă și statului român”, a declarat Paul Aparaschivei, director executiv al organizației.

Reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția că lipsa de stabilitate și predictibilitate afectează direct investițiile și dezvoltarea economică. Potrivit acestora, deciziile de investiții depind de un cadru coerent și de angajamente credibile din partea autorităților, în timp ce „un mediu economic impredictibil” și „semnale contradictorii din partea statului” reprezintă obstacole majore.

Datele economice recente indică deja o deteriorare a situației: producția industrială a scăzut în ianuarie cu 3,8% față de anul anterior, iar vânzările cu amănuntul cu 6,5%, în timp ce indicatorii externi se înrăutățesc, iar sentimentul mediului privat este dominat de scepticism.

În acest context, Concordia avertizează că adoptarea unor măsuri nesustenabile sau amânarea reformelor ar putea avea consecințe severe, inclusiv riscul unui downgrade al ratingului de țară. Un astfel de scenariu „nu ar fi un episod tehnic, ci un șoc cu efecte directe asupra finanțării publice și asupra dobânzilor”, care s-ar transmite rapid asupra populației și companiilor.

Totodată, organizația evidențiază oportunitățile majore aflate în fața României, precum aderarea la OCDE, implementarea proiectelor din PNRR, absorbția fondurilor europene și utilizarea mecanismului SAFE, considerate „pârghii reale de transformare structurală” a economiei.

Confederația solicită autorităților responsabilitate fiscală, optimizarea cheltuielilor publice și respectarea angajamentelor europene, subliniind că mediul de afaceri este pregătit să fie partener în acest proces, dar că „parteneriatul presupune reciprocitate”.

„România are capacitatea să traverseze această perioadă de răscruce, însă decidenții politici trebuie să acționeze cu responsabilitate și asumarea deciziilor pe care momentul le impune”, mai transmite organizația, reiterând disponibilitatea de a continua dialogul cu autoritățile pentru identificarea de soluții.

