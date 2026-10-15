Concordia a deschis un birou permanent la Bruxelles pentru reprezentarea mediului de afaceri românesc

Confederația Patronală Concordia și-a deschis un birou permanent la Bruxelles, de unde va reprezenta interesele mediului de afaceri românesc în dialogul cu instituțiile europene și va urmări dosare legislative privind bugetul UE, finanțarea investițiilor, simplificarea regulilor pentru companii, piața muncii și energie, potrivit unui comunicat transmis joi.

Biroul este condus de Adelina Dabu, director pentru afaceri europene și internaționale al Concordia, și va asigura legătura cu BusinessEurope, confederațiile patronale din celelalte state membre, Comitetul Economic și Social European (CESE) și instituțiile Uniunii Europene. Structura va coordona și relațiile economice internaționale ale României prin Business at OECD, cu sediul la Paris, și Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE), cu sediul la Geneva.

„Pentru o companie din Cluj, Iași, Bacău sau Baia Mare, deciziile luate la Bruxelles înseamnă facturi la energie, acces la capital, angajări și șanse de creștere. Vrem ca experiența acestor companii să fie auzită înainte ca deciziile să fie luate”, a declarat Dan Șucu, președintele Concordia.

Printre prioritățile biroului se numără negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, pentru care Concordia susține menținerea unei politici de coeziune care să finanțeze în continuare investițiile din România, precum și un Fond European de Competitivitate accesibil companiilor din toate statele membre.

Organizația urmărește, de asemenea, reducerea birocrației și simplificarea regulilor aplicabile companiilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii, dezvoltarea unor reguli pentru piața muncii prin dialog social și politici europene care să asigure prețuri accesibile și predictibile la energie. Un alt obiectiv este susținerea finalizării aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), prin activitatea desfășurată în cadrul Business at OECD.

Concordia: Economia României s-a triplat în aproape 20 de ani

Potrivit datelor prezentate de Concordia, economia României s-a triplat în aproape 20 de ani de la aderarea la UE, iar ritmul de creștere a fost de peste două ori mai rapid decât media blocului comunitar. Venitul pe locuitor a crescut de la mai puțin de 50% din media UE la aproape 80%.

România este a șasea țară din UE ca populație și a douăsprezecea economie a blocului comunitar, potrivit comunicatului. Concordia susține că investițiile europene în statele din est contribuie la activitatea economică și comercială din întreaga Uniune.

„Puține țări au parcurs această distanță într-o singură generație. Este una dintre marile povești de convergență ale proiectului european și aceasta trebuie să continue, cu o politică de coeziune solidă pe care mergem la Bruxelles să o apărăm. Aceasta se traduce în proiecte de investiții de care beneficiază toate companiile din România, mici sau mari deopotrivă”, a declarat Dan Șucu.

„Coeziunea nu a fost un proiect de caritate, a fost una dintre cele mai bune investiții ale Europei, cu beneficii împărtășite de la București la Paris, Berlin și Amsterdam”, a adăugat președintele Concordia.

Șucu a susținut și necesitatea menținerii unui echilibru între finanțarea destinată reducerii decalajelor de dezvoltare dintre statele membre și investițiile care urmăresc formarea unor companii europene competitive la nivel global.

„Avem nevoie de campioni europeni, fără îndoială. Dar, la fel ca în fotbal, talent există peste tot. Ceea ce lipsește sunt condițiile pentru a-l dezvolta. Ai nevoie de academii puternice, infrastructură bună și un drum clar către performanță. Fondurile de coeziune ajută la construirea acestei baze. Finanțarea pentru competitivitate ajută talentul să ajungă la cel mai înalt nivel. Europa are nevoie de ambele dacă vrem să avem mai multe echipe capabile să concureze cu cei mai buni la nivel mondial”, a afirmat acesta.

Biroul va transmite la Bruxelles problemele companiilor din România

Concordia va transmite instituțiilor europene date și informații de la companiile din România și va informa mediul de afaceri despre regulile aflate în pregătire. Organizația are patru reprezentanți în Comitetul Economic și Social European și intenționează să colaboreze cu structurile BusinessEurope și cu organizații patronale din alte state membre în dosarele în care există interese economice comune.

„Biroul de la Bruxelles va fi o punte în ambele sensuri: aducem la masa europeană datele și experiența companiilor românești și aducem acasă, din timp, informația despre regulile care urmează, reprezentând interesele pe aceste dosare în capitala UE. Invităm membrii și partenerii să ne considere primul punct de contact pentru tot ce ține de politica europeană”, a declarat Adelina Dabu.

Concordia a făcut apel la companiile românești să includă analiza afacerilor europene în strategiile proprii și să transmită biroului de la Bruxelles contribuții concrete privind problemele și oportunitățile din economie.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 de sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social reprezentativ la nivel național. Potrivit datelor furnizate de organizație, membrii săi contribuie cu 30% la PIB-ul României și însumează aproape 500.000 de angajați în peste 4.200 de companii cu capital românesc și străin.

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