Concluziile Consiliului UE de la Bruxelles: Divergențe privind bugetul, energia și migrația, solidaritate cu Ucraina

Liderii Uniunii Europene au încheiat summitul de la Bruxelles fără un acord privind viitorul buget comunitar, în timp ce Ucraina solicită fonduri suplimentare de 70 de miliarde de euro. Discuțiile au evidențiat divergențe privind migrația și costurile energiei, dar și un consens tot mai puternic în favoarea unor noi măsuri de protecție comercială în fața concurenței din China, potrivit Euronews.

Liderii UE s-au reunit joi și vineri la Bruxelles, având o agendă încărcată, care a inclus bugetul pe termen lung, sprijinul financiar pentru Ucraina, migrația, energia și relațiile cu China. Summitul a alternat între pozițiile inflexibile privind bugetul Uniunii, primirea călduroasă a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și confruntările pe tema politicilor energetice și de migrație.

Mobilizarea în sprijinul Ucrainei

Disputa aprinsă dintre Zelenski și președintele SUA, Donald Trump, a dominat cea de-a doua zi a summitului.

Liderii europeni și-au consolidat sprijinul pentru Zelenski și au promis că vor menține sancțiunile atât timp cât Rusia își continuă invazia pe scară largă. De asemenea, aceștia au condamnat acordul privind motorina încheiat de Trump cu președintele rus Vladimir Putin, deși premierul bulgar s-a delimitat de poziția celorlalți lideri europeni, exprimându-și sprijinul pentru acord.

Primirea de care a avut parte Zelenski i-a oferit acestuia un moment de respiro diplomatic, în timp ce Trump și-a înăsprit poziția, afirmând că Zelenski este „mai dificil” de abordat decât Putin și cerând organizarea unor noi alegeri în Ucraina. Trump a calificat, de asemenea, atacurile Kievului asupra rafinăriilor de petrol rusești — principalul instrument de presiune al Ucrainei — drept o „rușine”.

„Apăr exclusiv interesele Ucrainei și ale poporului ucrainean”, a declarat Zelenski, pe un ton ferm. „Am fost atacați, ocupați, iar oamenii noștri au fost uciși. Este perfect logic să avem dreptul de a ne apăra.” „Vom continua să trăim, să luptăm și, cel mai important, să trăim cu demnitate”, a adăugat el.

În discursul său, Zelenski le-a cerut liderilor europeni un sprijin financiar și militar suplimentar de 70 de miliarde de euro pentru anul viitor, pentru a contracara escaladarea acțiunilor Rusiei. Solicitarea dă peste cap planurile Uniunii, care porneau de la premisa că împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat anul trecut va acoperi atât anul 2026, cât și anul 2027. Liderii UE au însărcinat Comisia Europeană să elaboreze o propunere privind modalitățile de acoperire a nevoilor financiare ale Kievului.

Acoperirea deficitului nu va fi deloc ușoară. Costurile tot mai mari ale împrumuturilor fac ca emiterea unei datorii comune să fie greu de acceptat. Activele rusești înghețate, a căror utilizare a fost din nou invocată de Zelenski, rămân un subiect controversat din punct de vedere politic. În plus, contribuțiile bilaterale riscă să lase cea mai mare parte a poverii pe umerii unui număr restrâns de state bogate.

Bugetul UE: Propunerea irlandeză, abandonată oficială/ Costa preia conducerea negocierilor

Joi, liderii au dezbătut pe larg următorul Cadru financiar multianual (CFM), însă, așa cum era de așteptat, au făcut progrese limitate, întrucât statele care contribuie net la buget și susțin o disciplină bugetară strictă, alături de țările din sudul și estul Europei, grupate în jurul principiului „Prietenii coeziunii”, și-au menținut pozițiile ferme.

Un lucru este clar: documentul de negociere prezentat de președinția irlandeză cu doar câteva zile în urmă, care propunea reducerea bugetului total cu 141 de miliarde de euro pentru a satisface statele preocupate de disciplina cheltuielilor, a fost oficial abandonat.

Președintele Consiliului European, António Costa, va prelua conducerea negocierilor. El urmează să prezinte un nou compromis în următoarele săptămâni, despre care mulți se așteaptă să fie propus înaintea summitului extraordinar convocat pentru 26 noiembrie, cu doar câteva zile înaintea alegerilor din Spania.

Se estimează că strategia lui Costa va urma trei direcții principale: menținerea contribuțiilor naționale la un nivel cât mai scăzut, revizuirea pachetului de taxe aplicabile la nivelul UE, inclusiv prin valorificarea propunerilor Parlamentului European, și restabilirea instrumentelor de flexibilitate eliminate drastic de președinția irlandeză.

Faptul că António Costa urma să intervină, mai devreme sau mai târziu, era de așteptat, notează jurnaliștii străini. Mai îngrijorător, în opinia lor, este că liderii ambelor tabere afirmă acum deschis că nu simt nicio presiune de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

Negociatorii cu experiență știu că termenele-limită obligă părțile să facă concesii. Statele membre s-ar putea juca însă cu focul: lipsa unui acord în decembrie ar putea duce la amânarea negocierilor până după o perioadă electorală care ar putea remodela peisajul politic al Europei.

Energia: Încercarea de a redeschide discuția privind ETS a declanșat o reacție puternică de natură ideologică din partea Finlandei, Danemarcei și Suediei

Joi, liderii au fost prinși într-o discuție interminabilă despre energie. Grupul de la Vișegrad (V4) și Italia au cerut modificarea concluziilor summitului, astfel încât Comisia să fie îndemnată să propună noi măsuri pentru limitarea fluctuațiilor pe termen scurt ale prețurilor energiei electrice și reevaluarea Sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

V4, Italia și, într-o măsură mai mică, Grecia au condus acest demers deoarece se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate costuri energetice din Europa. Această preocupare este împărtășită, în mare parte, și de alte state membre, care au solicitat în cele din urmă un răspuns european coordonat la criza energetică în curs.

Încercarea de a redeschide discuția privind ETS a declanșat însă o reacție puternică de natură ideologică din partea Finlandei, Danemarcei și Suediei. Sistemul obligă companiile să plătească pentru emisiile generate și încurajează investițiile în sustenabilitate.

În schimb, premierul ceh Andrej Babiš a criticat dur taxa pe carbon, acuzând-o că afectează competitivitatea Europei prin creșterea costurilor energiei, în beneficiul speculatorilor de pe piață.

„Am petrecut întreaga zi într-un exercițiu de redactare, la nivelul liderilor, pe marginea unui subiect tehnic”, s-a plâns un oficial al UE, în marja summitului. „Acest lucru nu duce la adoptarea unor măsuri sau politici noi care să ajute efectiv statele membre ale UE să își rezolve problemele.”

Roma și țările din Grupul de la Vișegrad știu că nu dispun de majoritatea calificată necesară pentru a redeschide regulile pieței carbonului din UE. Scopul a fost mai degrabă să transmită propriilor cetățeni că fac tot ce le stă în putință pentru a limita creșterea accelerată a prețurilor la energie.

China: Liderii au cerut Comisiei un set de noi instrumente de apărare comercială, inclusiv măsuri de protecție bazate pe cote și tarife vamale

În ceea ce privește „dezechilibrele macroeconomice” — formulare utilizată în jargonul UE pentru a evita menționarea directă a Chinei — liderii europeni și-au menținut poziția, în ciuda acordului încheiat între Comisia Europeană și Beijing pentru limitarea importurilor de automobile hibride.

În timpul prânzului de joi, liderii au cerut Comisiei să pregătească un set de noi instrumente de apărare comercială, inclusiv măsuri de protecție bazate pe cote și tarife vamale, pentru a proteja industriile chimică și a utilajelor de concurența chineză.

China s-a aflat în centrul discuțiilor, în condițiile în care deficitul comercial al UE în relația cu Beijingul se ridică la aproximativ 360 de miliarde de euro. Industria chimică și cea a utilajelor, printre sectoarele cel mai puternic afectate de importurile chinezești ieftine, au fost identificate drept următoarele domenii care au nevoie urgentă de protecție, după introducerea cotelor pentru automobilele hibride.

În timp ce cotele pentru automobile au fost negociate cu Beijingul, liderii au cerut joi introducerea unor măsuri unilaterale de protecție „fără întârziere”, potrivit unor oficiali.

Comisia a prezentat acordul încheiat săptămâna trecută drept prima etapă a negocierilor lansate în iunie. Însă timpul se scurge: deficitul comercial al UE în relația cu China continuă să se adâncească de la o lună la alta, iar datele vamale chineze arată că exporturile Chinei către UE au crescut cu 25% în ultimul an.

Strategia UE este să continue dialogul atât timp cât acesta produce rezultate concrete, consolidându-și în paralel instrumentele de apărare comercială. Săptămâna trecută, Franța și Germania au cerut Comisiei să dezvolte un nou instrument care să permită un răspuns rapid la perturbările pieței provocate de China, acuzată de practici comerciale neloiale.

„Concurența trebuie să fie echitabilă. Vom crea instrumente împotriva utilizării capacităților economice ca pârghie de presiune, împotriva subvențiilor excesive și împotriva monedelor subevaluate. Vom avea un set de instrumente în acest sens. Acesta va fi extins și va fi aplicat ori de câte ori va fi necesar”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a spus liderilor că instituția sa va începe lucrul la un astfel de instrument, deși nu este clar dacă acesta va fi gata înainte de sfârșitul anului.

Alte instrumente sunt, de asemenea, în pregătire. Printre acestea se numără un mecanism de diversificare, menit să încurajeze companiile europene să își diversifice furnizorii de produse strategice, precum materiile prime critice, și un mecanism de solidaritate pentru a sprijini statele membre care ar putea fi afectate de eventuale contramăsuri chinezești.

Migrația, unul dintre cele mai controversate subiecte: Italia, Spania și Danemarca, în coflict

Migrația s-a dovedit din nou unul dintre cele mai controversate subiecte, după ce ultima discuție pe această temă, din iunie, s-a transformat într-un schimb de replici aprins între premierul spaniol Pedro Sánchez, pe de o parte, și Giorgia Meloni, premierul Italiei, respectiv Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, pe de altă parte.

De această dată, Roma a făcut în mod neașteptat un gest de apropiere față de Madrid chiar înainte ca subiectul să ajungă pe masa discuțiilor de vineri. Italia și Spania au făcut ceea ce pare a fi un prim pas către soluționarea disputei lor privind controalele la frontieră, după o serie de controale reciproce introduse în urma crizei din Ceuta.

Controalele temporare la frontieră impuse de Italia urmau să expire joi seara. Acestea au fost prelungite cu o săptămână, pentru a coincide cu măsurile similare ale Spaniei, care expiră pe 22 octombrie. Până la acea dată, cei doi miniștri de interne trebuie să convină asupra unor măsuri care să le înlocuiască.

Însă, în timp ce Meloni a deschis summitul pe un ton conciliant, cealaltă adversară europeană importantă a lui Sánchez, Mette Frederiksen, nu a ezitat să-l critice pe colegul său social-democrat pentru planul de regularizare a statutului a 600.000 de migranți.

„Am solicitat Comisiei Europene să analizeze ce se întâmplă atunci când o țară face aproape exact opusul a ceea ce facem noi, ceilalți”, a declarat Frederiksen, făcând referire, fără a o numi explicit, la Spania.

Meloni, Frederiksen și premierul olandez Rob Jetten au organizat un mic dejun informal înaintea discuției, la care au participat alți 17 lideri ai UE, pentru a explora „soluții inovatoare” în domeniul migrației. Sprijinul pentru măsurile de urgență care ar permite suspendarea cererilor de azil în perioade de criză este în creștere.

Tensiunile dintre susținătorii unei politici stricte în materie de migrație și guvernele Spaniei și Franței au ieșit la iveală atunci când guvernele Italiei, Danemarcei și Poloniei au încercat să modifice concluziile summitului, astfel încât acestea să prevadă evitarea „măsurilor care ar putea crea stimulente pentru migrația ilegală”.

În schimb, textul final se limitează la a solicita Comisiei să coordoneze acțiunile cu statele membre „în ceea ce privește toate formele de instrumentalizare”.

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