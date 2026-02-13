Concluziile summitului de la Alden Biesen. Europa cu 2 viteze prinde contur – Grupul liderilor reformiști vrea simplificarea și uniformizarea reglementărilor UE

Liderii UE au ajuns joi la un acord informal pe o bună parte din măsurile necesare îmbunătățirii competitivității economiei europene. Șefii de state și de guverne vor acorda prioritate așa-numitului ”Regim 28”, uniunii piețelor de capital și integrării pieței de electricitate, conform Politico Europe.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va prezenta o foaie de parcurs și un plan de acțiune la următorul summit formal din martie. Dacă totul decurge conform planului, acesta va primi aprobarea oficială la următoarea reuniune a liderilor din iunie.

Miza summitului informal: Secvențierea, adică foaia de parcurs, și discuțiile în privința datoriei comune. Semnal către industrie că lucrurile se pun în sfârșit în mișcare

Iunie a fost înaintat ca termen limită și de Emmanuel Macron, care a declarat că, dacă până în iunie nu vor fi înregistrate suficiente progrese în ceea ce privește reformele structurale din cauza opoziției unora dintre state, va fi explorată opțiunea ”cooperării consolidate” – un mecanism care permite înaintarea pe anumite dosare de reformă europeană cu acordul a doar 9 state membre.

Conform unei prezentări – obținute de Politico – și a unui calendar propus de fostul premier italian Enrico Letta, Uniunea Piețelor de Capital (Uniunea Economisirii și Investițiilor) ar urma să fie realizată în acest an, respectiv în a doua parte a anului (probabil prin cooperare consolidată), urmată de așa-numitul Regim 28 în 2027 pentru simplificare și apoi finalizarea Uniunii Energetice în 2028.

Macron a confirmat joi seară că liderii UE au achiesat la această strategie propusă de Letta. La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor „accepta provocarea” de a trece de la piața unică la o abordare de tip „o singură Europă, o singură piață” – adică să integreze mai puternic piața unică.

În același timp, ”măsuri concrete” pentru reducerea prețurilor la energie vor fi prezentate la summitul formal din martie. Președintele României Nicușor Dan a afirmat joi seară că liderii UE au căzut de acord pe faptul că o influență negativă asupra prețului energiei provine din speculațiile financiare din piața de certificate de emisii de carbon – aici urmând să se propună interzicerea speculațiilor în piață.

Amintim că UE este într-un proces structural de rămânere în urmă și dezindustrializare, cauzat de barierele verzi, suprareglementare și prețuri prea mari ale energiei, tendință potențată acum – în vremea administrației Trump – de un conflict comercial global pentru cote de piață, unde SUA ridică tarife și acționează protecționist, în timp ce China redirecționează spre piețele europene mare parte din supra-capacitatea ei industrială. Ca detaliu suplimentar, exporturile de bunuri ale Germaniei către China au scăzut în 2025 cu 9,3%, la 81,8 miliarde de euro, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu – un declin de 23% față de vârful din 2022.

Ce este ”Regimul 28”, pe care mizează UE pentru integrarea pieței unice – Un set unic de reguli pentru operațiuni transfrontaliere fără fricțiuni și deschiderea de firme în întreaga UE

Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a dat detalii miercuri, în cadrul summitului anual cu industria de la Antwerp (Belgia), despre ce este așa-numitul ”Regim 28”. Pare să vizeze un set unic de reguli prin care se vor uniformiza reglementările la nivelul unui număr de țări, care doresc integrare mai mare.

”Luna viitoare vom propune cel de-al 28-lea regim. Obiectivul este crearea unei noi structuri juridice cu adevărat europene pentru companii, pe care o numim EU Inc. Este o structură care va avea un set unic și simplu de reguli, aplicabil uniform în întreaga Uniune — în toate cele 27 de state membre — de unde și denumirea de „al 28-lea regim”, permițând astfel companiilor să opereze mult mai ușor peste granițe. Antreprenorii vor putea înregistra o companie în orice stat membru în termen de 48 de ore — complet online. EU Inc va facilita accesul la finanțare în fazele de start-up și extindere, va permite operațiuni transfrontaliere fără fricțiuni și va face posibilă închiderea rapidă a unei companii — dacă aceasta eșuează”, a declarat von der Leyen.

Joi, după summit, șefa Comisiei Europene a reiterat că pe dosarele de reforme structurale unde nu există acord între toate cele 27 state membre se va merge înainte cu mecanismul „cooperării consolidate”, meționând că „aceasta înseamnă că cel puțin nouă state membre, dacă doresc, pot avansa mai repede (cu implementarea unei decizii) și pot decide să fie mai ambițioase”.

Două din dosarele pe care se urmărește implementarea ”cooperării consolidate” este acest Regim 28 și Uniunea Piețelor de Capital, care include integrarea pieței și a supravegherii și securitizarea.

„Cooperarea consolidată” le permite statelor respective să avanseze cu viteze diferite și să urmărească obiective diferite față de statele membre care decid să rămână în afara domeniilor de cooperare consolidată.

Mario Draghi, care a avut joi o prezentare în fața liderilor europeni, a îndemnat liderii UE să ia în considerare o Europă cu două viteze, pentru a avansa mai rapid cu reformele economice urgente.

Încă există discuții pe cum să fie finanțate investițiile. Franța, Italia și Spania vor obligațiuni comune, Merz se opune – Inclusiv Bundesbank sprijină ideea

În același timp, liderii Franței și Germaniei au convenit să reia discuțiile privind finanțarea investițiilor strategice ale UE, în condițiile în care Franța, Italia și Spania vor obligațiuni comune emise de UE, propunere la care cancelarul Germaniei Friedrich Merz se opune.

”Deși pot exista opinii diferite în această privință, nu voi susține ideea eurobondurilor. Nu doresc să fac acest lucru. Și chiar dacă aș fi în favoarea lor, nu aș putea, din cauza limitelor de cheltuieli impuse de Curtea Constituțională Federală. (…) Am contractat datorie europeană, dar acelea au fost circumstanțe extraordinare în care acest lucru a fost permis. Trăim într-o perioadă în care excepția pare să devină regula, noua normalitate, ca să spunem așa, iar noi trebuie să folosim resursele financiare pe care le avem”, a afirmat Merz.

Nue este încă clar dacă Franța Italia, Spania, împreună cu alte 6 state ale zonei euro și fără Germania ar putea emite singure obligațiuni comune, în cazul în care vor beneficia de sprijinul Comisiei și al Băncii Centrale Europene (BCE).

Macron a insistat joi seară că pe lângă finalizarea listei de măsuri, Europa are nevoie de un plan de finanțare.

„Nu există tabuuri” în privința eurobondurilor. „Știm cum merge coregrafia”, a spus el, făcând referire la faptul că împrumutul prin datorie comună a fost utilizat inclusiv pentru finanțarea Ucrainei (împrumutul de 90 de mld. euro) și pentru finanțarea programului SAFE, de revigorare a industriei europene de apărare.

Ca idee, există un relativ dezacord între Paris și Berlin pe cum să fie îmbunătățită competititatea UE: Merz vrea mai mult accent pe dereglementare, în timp ce Macron vrea ca bunurile europene să aibă tratament preferential în cadrul licitațiilor publice europene. Conform declarațiilor șefei Comisiei Europene, ambele abordări vor fi puse în aplicare.

Totodată, potrivit lui Macron, există un consens larg între statele UE și Comisia Europeană pentru revizuirea regulilor privind fuziunile, „pentru a facilita apariția unor mari campioni europeni în această competiție internațională”.

Comisia lucrează în prezent la noi orientări pentru actualizarea cadrului de reglementare al fuziunilor. În trecut, Franța și Germania au fost susținători consecvenți ai relaxării acestor reguli, pentru a favoriza fuziunile transfrontaliere și crearea de noi campioni europeni.

Grupul de lucru al liderilor reformiști se va întâlni și în martie, în marja summitului formal

De notat că înainte ca summitul informal de joi să înceapă oficial, liderii a 19 state membre ale UE s-au întâlnit într-un format restrâns, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Conform Euractiv, o astfel de reuniune pregătitoare a devenit o tradiție în dimineața reuniunilor Consiliului European de la Bruxelles, ea fiind însă dedicată politicii de migrație. De această dată, Friedrich Merz din Germania, Giorgia Meloni din Italia și Bart De Wever din Belgia – toți politicieni de dreapta – au convocat reuniunea ca modalitate de a armoniza pozițiile între un grup de lideri reformiști, cu viziuni similare.

Inițial a fost vorba de 10 state care urmau să ia parte, dar în final s-au prezentat liderii din 19 țări. Țările care au lipsit de la acest grup de lucru au fost Spania, Portugalia, Irlanda, Slovenia, Malta și cele trei state baltice.

Meloni a reafirmat joi importanța acestui format într-o postare pe platforma X, spunând că „grupul de lucru” se va reuni din nou, inclusiv la următoarea reuniune a liderilor UE din 19 martie.

„Discuția s-a concentrat pe cele trei priorități prezentate în documentul de orientare pregătit de Italia, Germania și Belgia: finalizarea Pieței Unice; simplificarea reglementărilor și reducerea prețurilor la energie; și o politică comercială ambițioasă și pragmatică”, a scris Meloni pe platforma X.

„Am convenit să ne întâlnim din nou în marja Consiliului European din martie pentru a menține un nivel ridicat de atenție asupra competitivității și pentru a contribui la definirea unor obiective concrete și a unor termene precise”, a adăugat ea.

A margine dell’inconto informale dei Capi di Stato e di Governo Ue di Alden Biesen, insieme al Cancelliere federale tedesco Friedrich Merz e al Primo Ministro belga Bart de Wever, abbiamo ospitato l’incontro inaugurale di un nuovo gruppo di lavoro informale dedicato ai temi della… pic.twitter.com/uJEit14eOE — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 12, 2026

Pe lângă Italia, Germania și Belgia, reuniunea informală de joi dimineață a reunit liderii Austriei, Bulgariei, Ciprului, Croației, Danemarcei, Finlandei, Franței, Greciei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Poloniei, Cehiei, României, Slovaciei, Suediei și Ungariei, precum și pe Ursula von der Leyen.

