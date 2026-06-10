Președintele Dan, după ședința NATO privind securitatea României: ”Am agreat accelerarea proiectelor NATO de răspuns la amenințările prezentate de drone”

În cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Nord Atlantic (NATO) de la Bruxelles, convocată la solicitarea autorităților de la București, a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, a anunțat președintele Nicușor Dan. Potrivit acestuia, la Summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie vor fi aprobate noi măsuri de sprijin pentru Aliații de pe Flancul Estic vizați de amenințarea cu drone.

România a fost reprezentată la consultările de miercuri de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu.

Conform lui Nicușor Dan, aliații din NATO au ”exprimat ferm solidaritatea cu Romania după incidentele recente cu drone”. În plus, transmite președintele României, ”este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime”.

Nicușor Dan: ”România a accentuat, o dată în plus, necesitatea unor contribuții suplimentare din partea Aliaților”

”Salut rezultatele de astăzi ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO de la Bruxelles, dedicată situației de securitate la Marea Neagră, o temă foarte importantă pentru România și pentru NATO. Aliații au exprimat ferm solidaritatea cu Romania după incidentele recente cu drone. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special la Marea neagră, regiune de importanță strategică pentru Alianță. De aceea, este important ca NATO să își întărească prezența și capabilitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime. România a accentuat, o dată în plus, necesitatea unor contribuții suplimentare din partea Aliaților și a evidențiat că țara noastră are, la rândul său, în derulare inițiative, proiecte și achiziții importante în acest sens”, a transmis președintele, miercuri, după reuniunea NATO de la Bruxelles, printr-o postare pe rețeaua socială Facebook.

Conform președintelui, în cadrul discuției ”a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la Summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru Aliații vizați”.

”Securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice, precum Neptun Deep, care contribuie la reziliența energetică a Europei. Aceasta temǎ a fost parte a discuției de astăzi. România va continua să conlucreze cu Aliații pentru o Mare Neagră mai sigură și pentru un Flanc Estic mai bine apărat. Mulțumesc Secretarului General, Mark Rutte și tuturor Aliaților pentru contribuțiile constructive și angajamentele avute în vedere!”, mai scrie președintele Nicușor Dan în postarea sa de pe Facebook.

Reuniune NATO la cartierul general de la Bruxelles, la cererea României. Ce capacități suplimentare vrea România să fie desfășurate în țara noastră

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, 6 iunie, după ce a vizitat locul autodetonării unei drone maritime ucrainene și după ce a discutat cu toți șefii militari și civili care au responsabilități în apărarea națională, că „în săptămâna care începe, în 10 iunie, la solicitarea României, va exista, în cadrul NATO, o sesiune dedicată Mării Negre, în care vom discuta, împreună cu aliații noștri, contextul general al Mării Negre, amenințările acestea noi la nivelul Mării Negre, dar și amenințările care vin din drone aeriene”.

Președintele a declarat, ulterior, că România așteaptă de la NATO o „suplimentare de echipamente”.

La reuniunea aliaților de miercuri se va discuta ce capabilități suplimentare de apărare va desfășura NATO în România.

Concret, conform TVRInfo, România a cerut și aliații analizează:

extinderea rețelei de radare pentru detectarea dronelor care zboară la altitudine joasă;

mai multe aeronave pentru misiunile de poliție aeriană NATO;

sisteme și senzori anti-dronă;

capacități suplimentare de supraveghere și avertizare timpurie;

sprijin temporar din partea aliaților până la finalizarea programelor românești de modernizare.

Ședința NATO a venit după explozia unei drone ucrainene în Portul Constanța și după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, două persoane fiind rănite. Amintim că, după incidentul de la Galați, MAE a solicitat convocarea Consiliului de Securitate ONU.

***