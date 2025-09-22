Concluziile ședinței informale ECOFIN de la Copenhaga: Sprijin pentru aderarea României la OCDE, pregătirea evaluării ECOFIN din octombrie unde România își va salva fondurile europene

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că a obținut sprijinul Spaniei și Italiei pentru aderarea României la OCDE, acesta pregătind în același timp evaluarea fiscal-bugetară a României de la ECOFIN-ul din 10 octombrie, întâlnirea de la Bruxelles a miniștrilor de finanțe europeni.

La ședința respectivă România urmărește renunțarea la procedura de suspendare a fondurilor europene, după majorările de taxe și impozite (impact ajustare aprox. 4% din PIB pe 1,5 ani) care au repus deficitul bugetar pe traiectoria de ajustare agreată în final de 2024 de Guvernul Ciolacu cu Comisia Europeană, dar nerespectată în 2025.

Nazare: Am transmis că România a intrat pe un drum solid al reformelor și al relansării economice – Vom respecta țintele macro stabilite

”Trei chestiuni foarte importante legate de ECOFIN-ul informal de la Copenhaga: în primul rând am avut 10 bilaterale cu miniștrii de finanțe ai statelor UE, pe diverse subiecte. Primul subiect: aderarea la OCDE. Un mesaj puternic că România trebuie, la comitetul de afaceri fiscale de la sfârșitul lunii octombrie să fie evaluate pozitiv. În al doilea rând, evaluarea privind bugetul actualizat al PNRR și renegocierea PNRR care va avea loc în următoarea lună, tot în ECOFIN. Pregătim terenul pentru această renegociere.

A treia chestiune importantă, cea mai importantă dintre toate, evaluarea fiscal-bugetară a României în viitoarea ședință a ECOFIN-ului, tot din luna octombrie. Vorbim aici de evaluarea în cadrul procedurii de deficit excesiv și pregătirea terenului pentru o evaluare cât mai bună a României luna viitoare. Am obținut sprijinul Spaniei, sprijinul Italiei (pentru aderarea la OCDE), am transmis mesaje către Austria, către Germania și către Franța. Deși la ECOFIN-ul informal nu s-au luat decizii, pregătirea viitoarelor decizii prin discuții bilaterale și prin prezentarea argumentelor României este o chestiune extrem de importantă pe care trebuie să o luăm în serios și să o pregătim temeinic”, afirmă Nazare într-un clip postat pe Facebook.

În același timp, Nazare punctează că a transmis în ECOFIN mesajul că România a intrat pe un drum solid al reformelor și al relansării economice sănătoase, creând spațiul fiscal necesar pentru investiții, concomitent cu respectarea țintelor macro stabilite.

”De asemenea, ministrul canadian de finanțe, François-Philippe Champagne, a acceptat invitația mea de a efectua o vizită la București, iar cu Rachel Reeves (foto), ministra de finanțe a Regatului Unit, am discutat despre proiecte comune și despre o potențială vizită la Londra. Un punct de interes special îl reprezintă faptul că ANAF și HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs) utilizează infrastructuri software similare pentru detectarea fraudelor – un domeniu în care putem aprofunda cooperarea prin schimb de bune practici și alinierea indicatorilor de risc”, arată ministrul Finanțelor.

