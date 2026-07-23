Concesia făcută Greciei pentru transportul de gaze rusești a deblocat cel de al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Acordul survenit în cadrul UE, privind impunerea unui nou pachet de sancțiuni Rusiei, rezolvă o dispută referitoare la transportul gazelor rusești către țări terțe și îngheață plafonul de preț pentru țițeiul rusesc impus de blocul comunitar pentru următoarele 12 luni.

Țările UE au ajuns joi la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, dar numai după ce au permis Greciei să continue să transporte gaze rusești către țări din afara blocului comunitar, scrie Politico.

Ultimul punct de blocaj – o interdicție propusă privind transportul gazelor rusești în afara UE – a fost rezolvat printr-o excepție temporară acordată pentru contractele semnate înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia, interzicând în același timp operatorilor din UE să încheie contracte noi, au declarat doi diplomați UE, participanți la discuții.

De asemenea, UE a fost de acord să înghețe plafonul de preț al țițeiului rusesc timp de 12 luni, au adăugat diplomații. Plafonul este în prezent de 44,10 dolari pe baril și urma să crească din cauza războiului din Iran și a unei recalculări automate care are loc la fiecare șase luni.

Grecia s-a opus interdicției propuse privind transportul de gaze rusești către clienți din afara blocului comunitar, argumentând că aceasta depășește ceea ce au convenit anterior liderii UE și ar fi ineficientă, deoarece navele s-ar putea pur și simplu reînregistra în străinătate.

Grecia obține o excepție pentru transportul de GNL rusesc

Atena a obținut în cele din urmă ceea ce și-a dorit: compania sa de transport maritim Dynagas va avea voie să transporte gaze naturale lichefiate rusești de la porturile de la Oceanul Arctic către clienți care nu se află în UE.

Regulile vor limita exporturile de gaze rusești pe baza nivelurilor istorice de transport și vor interzice noi contracte, împiedicând transporturile sub pavilion UE pentru a nu crește veniturile Moscovei.

Un al treilea diplomat a declarat că excepția de la exportul de GNL va rămâne în vigoare timp de un an și se va reînnoi automat, cu excepția cazului în care capitalele UE sunt de acord să pună capăt în timpul unei revizuiri. Deoarece deciziile privind sancțiunile necesită unanimitate, anularea excepției s-ar putea dovedi dificilă.

În schimb, Grecia a fost de acord cu o înghețare a plafonării prețului petrolului timp de 12 luni. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sărbătorit acordul pe Bluesky, scriind că aceasta va împiedica „mașina de război rusă” să beneficieze „de prețurile pieței”. Pachetul va îngreuna intrarea în UE a persoanelor care au servit în forțele armate ruse. Deși mai multe capitale au insistat asupra unei interdicții generale, preocupările legate de dificultatea implementării au determinat guvernele să convină asupra unor restricții mai puțin stricte.

Acordul adaugă mai multe petroliere pe așa-numita listă neagră a flotei din umbră a Rusiei, interzicându-le să beneficieze de servicii sau să se poată asigura în UE și vizează, de asemenea, navele care susțin această flota. Alte 32 de bănci rusești vor avea interdicție de a face tranzacții cu bănci corespondente din UE.

O interdicție propusă privind exporturile de pește rusesc a fost eliminată din pachetul final în urma presiunilor din partea industriei pescuitului. Companiile din mai multe țări ale UE se bazează pe importurile de cod și cod negru rusesc mai ieftin pentru produse din fructe de mare proaspete și congelate.

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