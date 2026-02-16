cursdeguvernare

marți

17 februarie, 2026

Stiri

Ministrul Darău: Concedierile din Auto și IT vor continua, dar vor crește „serios” angajările din industria de apărare și din companiile cu produse dual use

De Vladimir Ionescu

16 februarie, 2026

Concedierile și restructurările din sectoarele IT și Auto vor continua și anul acesta și chiar și în 2027, avertizează Irineu Darău, ministrul Economiei.

În ultimul an, au fost concediați 10.000 de oameni din industria de automotive, iar vânzările de mașini au scăzut cu 33%. În IT, salariile sunt încă cele mai mari din economia reală, dar au început să scadă.

„Cumva, am început această guvernare din 1 iulie 2025 într-o situație în care bugetul era extraordinar de dezechilibrat, proiecția de deficit la 11% la finalul anului și deja erau aceste probleme economice.


Nu există alchimie, baghetă magică, prin care să tai din cheltuieli, să mărești niște taxe, să scadă consumul și totuși să ai creștere economică”, a declarat Irineu Darău, la Antena3.

Întrebat despre perspectivele economice, în contextul recesiunii tehnice și al temerilor privind concedieri colective, ministrul Economiei a sexplicat că mediul economic global este marcat de instabilitate și schimbări rapide.

„Trebuie să ne îndreptăm maxim spre oportunitățile care există. Și există oportunități. Mai mult decât atât, e ca și cum nu poți ignora vremea de afară.

Faptul că vremea economică a lumii nu este neapărat favorabilă, că sunt atâtea provocări, că sunt atâta schimbări de fluxuri comerciale și de tehnologii, nu ajută neapărat.

Sunt acești muguri de diverse crize care trebuie cumva izolați. Nu vom putea opri, și în niciun caz doar de la stat, anumite fenomene.


Repet, industria de automotive, industria IT se confruntă cu niște provocări foarte mari și se vor confrunta în perioada următoare și vor trebui să se adapteze”, a spus acesta.

Va crește „serios”, însă, oferta de muncă din industriile duale și în apărare

Întrebat direct dacă ne putem aștepta la concedieri colective și închideri de fabrici, Irineu Darău a admis că vor exista atât restrângeri, cât și extinderi de activitate.

„Cred că și anul acesta și anul viitor vor fi și fenomene de… restrângere a activităților și vor fi și fenomene de extindere a activităților. Cred că, pe zona de dual use și pe militar, va fi o creștere serioasă a cererii.

Cred că, într-adevăr, în zona automotive sau de IT vor fi niște amenințări destul de mari. Amenințări legate de scăderea cererii și de modificările tehnologice majore.

În rest, în deciziile companiilor, este o perioadă în care toată lumea trebuie să se adapteze. După cum știți, e ca și cum ați întreba: vor mai dispărea în anul acesta firme sau vor mai fi create firme?


Și, și, acesta este răspunsul. Onest. Important este cum dă balanța generală”, mai spune ministrul Economiei.

(Citește și: Primele de Crăciun au urcat cu peste 28% câștigurile salariale din sectorul energetic, în decembrie față de noiembrie; cele din serviciile IT, scădere)

****

