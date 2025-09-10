Ședință la ceas de seară în coaliție – Concedierile din administrația locală și măsurile de relansare economică pe agenda

Coaliţia se reuneşte în şedinţă, miercuri seara, pentru a discuta concedierile amânate din administraţia locală, precum și pachetul de relansare economică, conform News.ro.

Reamintim că așa-zisa reformă a administrației publice locale a fost desprinsă din pachetul al doilea de măsuri de austeritate, din cauza divergențelor apărute în coaliție pe procentul concedierilor ce urmează a fi operate în primării și consilii județene.

Conform înțelegerilor de la formarea coaliției de guvernare, urmau a fi disponibilizați 10% din angajații unităților administrativ-teritoriale, însă problemele au apărut când s-a ajuns la discutarea cifrelor, din cauza bazei diferite la care se raportează partidele.

Premierul solicită ca procentul să fie aplicat pe posturile ocupate efectiv, în timp ce social-democrații insistă pe raportarea la schemele de personal, care conțin și posturi vacante.

”Dacă nu reducem cheltuielile structurale, care în administraţie înseamnă o cotă importantă de cheltuieli de personal, care la multe primării reprezintă 100% din total venituri (…) deci dacă nu reducem aceste cheltuieli, putem să facem un efort anul acesta de a reduce, să spunem, alte cheltuieli. Poate nu cumpărăm anumite lucruri, dar anul viitor aceste cheltuieli, statele de plată vin din nou la plată. Deci, din punctul meu de vedere, noi trebuie să luăm nişte măsuri structurale, iar cheltuielile de personal fac parte din măsurile de reformă”, declara Ilie Bolojan.

Subiectul a tensionat relațiile din interiorul coaliției și, în cele din urmă, a fost nevoie de medierea președintelui Nicușor Dan, care le-a cerut liderilor formațiunilor din majoritatea parlamentară să nu-l mai atace în public pe premier și să finalizeze în două săptămâni numărarea angajaților din administrația locală, să stabilească formula ce va fi aplicată și să calculeze impactul măsurii.

