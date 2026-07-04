„Comunismul este dușmanul oamenilor liberi de pretutindeni, adevăratul inamic” – Discursul lui Donald Trump cu ocazia sărbătorii a 250 de ani de la declararea independenței SUA

Președintele republican a lansat vineri o „critică aspră” la adresa comunismului și a aripii progresiste a democraților în discursul său de deschidere a festivităților prilejuite de sărbătorirea Ziua Independenței, și aniversarea a 250 de ani de la declararea independenței SUA

În discursul ținut în fața Muntelui Rushmore în Dakota de Sud, președintele Donald Trump a descris SUA drept o națiune care nu renunță și nici nu dă greș vreodată: „Nașterea și supraviețuirea națiunii americane sub Dumnezeu este pur și simplu cel mai bun și mai incredibil lucru făcut vreodată pe această planetă de mâini omenești. Adică dintotdeauna, dintotdeauna, dintotdeauna. Nicio altă țară nu a făcut mai mult bine pentru această lume decât Statele Unite ale Americii”, a spur Trump conform The Hill.

Donald Trump a continuat spunând că identitatea americană este amenințată de „politicieni radicali și extremiști”.

Trump a spus că „astfel de doctrine politice nu pot fi tratate cu indulgență”, lansând o amenințare voalată la adresa candidaților democrați, care fac parte din gruparea socialist-democrată și progresistă, aflată în plină ascensiune în cadrul Partidului Democrat.

„Pe măsură ce ne apropiem de această aniversare magnifică, vedem identitatea noastră americană sub un nou atac”, a avertizat Trump.

„Există acum o renaștere a amenințării comuniste în țara noastră, inclusiv din partea nou-veniților în țara noastră care îmbrățișează idei total opuse modului nostru de viață și marelui nostru succes”, a continuat el.

„Comunismul este dușmanul oamenilor liberi de pretutindeni, peste tot în lume, nu funcționează niciodată, este dușmanul Constituției, mai presus de toate, este dușmanul zilei de 4 iulie 1776 – este adevăratul inamic”, a spus Donald Trump

Discursul lui Trump a venit ca o reacție la recentele victorii în alegerile primare din Partidul Democrat a cel puțin patru candidați care se identifică drept socialiști-democrați și progresiști. Trump și republicanii îi consideră pe acești candidați de extremă stânga ca reprezentând adevărata ideologie a Partidului Democrat și o amenințare pentru SUA.

Cu acest prilej, Trump a lansat un nou apel pentru adoptarea proiectului legii electorale, Legea „SAVE America”, prin care se introduce obligativitatea prezentării unui act de identitate pentru exercitarea dreptului de vot și restrângerea votului prin corespondență. Însă republicanii din Senat, inclusiv liderul majorității din Senat, John Thune (R-S.D.), care a participat la discursul lui Trump, au spus că nu există încă suficiente voturi pentru a trece proiectul de lege electorală.

„Putem pierde alegerile intermediare doar dacă ne permitem să le pierdem, dacă suntem proști, stupizi și neînțelepți”, a spus Trump. „Dar dacă punem capăt piedicilor legislative, așa cum ar trebui să facem, și votăm imediat pentru Legea SAVE America, atunci nu vom mai pierde alegerile timp de 100 de ani”, a continuat el și i-a atacat pe democrați numindu-i „Partid Comunist”, spunând că sunt apărătorii imigranților ilegali, ai infractorilor „și tuturor celor care nu vor să muncească”.

„Comunismul este un loser”

Avertismentele se potrivesc cu alte prezentări ale realității făcute de Donald Trump, care constau dintr-o viziune alb-negru – a succesului pe de o parte și a disperării de cealaltă parte.

„Ne amintim că ceea ce am creat în această țară nu este calea naturală a lumii, nu este norma, ci este excepția, este ceva rar, este neprețuit și este cu adevărat miraculos”, a spus președintele.

„De-a lungul întregii istorii a umanității. Majoritatea oamenilor din majoritatea regiunilor au avut o viață chinuită de suferință, sărăcie, exploatare, violență și mizerie.”

„Identitatea unei națiuni este destinul unei națiuni, iar America are un destin ca nimeni altul, pentru că suntem un popor ca nimeni altul”, a spus Trump, apoi a adăugat: „Din anumite motive, așa este aici”, stârnind râsete.

Casa Albă a prezentat discursul drept inspirațional și optimist, oferind în același timp o „critică aspră” a comunismului.

Trump a adus un omagiu celor patru președinți sculptați în muntele din spatele său: George Washington, primul președinte al țării; Thomas Jefferson, principalul autor al Declarației de Independență; Theodore Roosevelt, reprezentând expansiunea țării; și Abraham Lincoln, reprezentând conservarea Americii.

„Aceștia sunt oamenii care au declarat libertatea, ne-au câștigat libertatea, ne-au salvat libertatea și ne-au asigurat libertatea. Au fost oameni de acțiune, oameni ambițioși, oameni îndrăzneți, oameni ai destinului și oameni cu o inteligență cu adevărat deosebită”, a spus președintele.

Discursul președintelui a durat aproximativ 30 de minute. El a promis că discursul său de la Washington D.C. pe 4 iulie va depăși limitele unora dintre cele mai lungi discursuri ale sale, ca o demonstrație de rezistență.

Guvernatorul Dakotei de Sud, Larry Rhoden, care a vorbit înaintea președintelui, i-a mulțumit lui Trump pentru reînvierea tradiției sărbătoririi Zilei Independenței la Muntele Rushmore. Un președinte al SUA a vorbit ultima dată în fața acestui monument în 2020.

„Aici recunoaștem că drepturile, libertățile și independența noastră nu ne sunt oferite de guvern, ci de Dumnezeu”, a spus el în urale puternice, „iar guvernul nu are autoritatea de a ne lua aceste drepturi. America nu este perfectă… dar America a depășit provocările timp de 250 de ani și le-a transformat în oportunități și vom continua să facem acest lucru rămânând fideli idealurilor acestor patru oameni sculptați în acest munte”, a încheiat el în uralele „SUA, SUA, SUA”.

Printre participanții la discursul președintelui s-au numărat senatorul republican Mike Rounds (Dakota de Sud), secretarul de interne Doug Burgum și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

Președintele Trump va reveni la Washington pentru evenimentele organizate cu ocazia Zilei Independenței în seara zilei de sâmbătă, când a promis că vor fi cele mai mari focuri de artificii văzute vreodată

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