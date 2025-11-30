Componentele auto ieftine din China sufocă motorul industriei auto europene

Producătorii chinezi de automobile inundă Germania cu componente ieftine, punând presiune pe producătorii locali care se confruntă deja cu o cerere scăzută și costuri ridicate, potrivit oficialilor din patronate și sindicate, relatează Bloomberg.

Afluxul de sisteme electrice și piese forjate afectează companii precum Robert Bosch GmbH, Mahle GmbH și PWO AG. Dezechilibrul amenință producția locală, modernizările industriale ale Chinei reducând decalajele de calitate care asigurau până acum protecție firmelor germane.

Piesele auto chinezești „intră pe piața germană cu o viteză incredibilă”, a declarat Andreas Bohnert, care prezidează sindicatul de la PWO, care produce coloane de direcție și alte componente de precizie. „Ritmul în care sosesc aceste produse – și, trebuie să recunoaștem, la un nivel relativ bun de calitate – arată că chinezii și-au făcut bine temele.”

Reducerea numărului de întreprinderi germane furnizoare de componente pentru marile companii producătoare de autovehicule este efectul expansiunii mărcilor chineze care erodează baza industrială a țării. China care era un motor al vânzărilor și al profitului pentru marile branduri auto germane, devine tot mai mult un competitor la fel de puternic. Importurile de autovehicule și componente produse în China au crescut vertiginos după pandemie, iar companii BYD Co. și Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. domină piața vehiculelor electrice și a bateriilor necesare pentru a le alimenta.

Schimbarea se reflectă în peisajul furnizorilor. Reprezentanții industriei germane au declarat că afluxul accelerat de materii prime chinezești ieftine reduce marjele de profit, contractă volumele comenzilor și testează rezistența unui lanț de aprovizionare deja tensionat de tranziția către vehicule electrice și de o scădere prelungită a producției de automobile europene. Marile companii din industria auto au început să reducă producția și locurile de muncă.

Industria auto din Germania va elimina 100.000 de locuri de muncă până în 2030

Noi date din economia Germaniei au crescut îngrijorările privind viitorul industriei europene. O analiză publicată săptămâna trecută de Institutul Economic German, cu sediul la Köln, a identificat creșteri accentuate ale importurilor din China în mai multe categorii de componente, inclusiv aproape triplarea numărului de componente pentru cutii de viteze destinate autovehiculelor cu motoare cu ardere internă.

Un sondaj publicat joi de asociația furnizorilor europeni CLEPA a constatat că aproape 70% dintre producătorii europeni de piese se confruntă acum cu concurența directă a importurilor chinezești – o creștere de 12 puncte procentuale față de studiul anterior realizat la sfârșitul lunii martie. Presiunea își pune amprenta, a declarat CLEPA, majoritatea furnizorilor așteptând ca profitabilitatea să scadă sub minimul de 5% necesar pentru a susține investițiile.

„Fără măsuri decisive, producția de piese și componente auto în Europa riscă să dispară, deoarece companiile sunt nevoite să se relocheze sau să tragă obloanele, punând în pericol locurile de muncă și expertiza”, a declarat Benjamin Krieger, secretarul general al CLEPA.

Unele firme simt deja presiunea. Președintele consiliului general al patronatelor din industria auto, Boris Schwürz, a declarat că rivalii chinezi se îndreaptă către domenii industriale ce au fost mult timp dominate de producătorii germani. Ofertele provenite din China transmise producătorilor auto ajung la „prețuri care, în anumite cazuri, sunt evident sub costul de fabricație”, a spus el, adăugând că Volkswagen AG, BMW AG și Mercedes-Benz Group AG cumpără tot mai multe componente „made in China”.

Furnizorii din țara asiatică oferă acum produse echivalente „cu 20% până la 30% mai ieftine”, potrivit reprezentantului sindicatului Bosch, Frank Sell. Europa ar putea fi nevoită să reconsidere dacă producătorii străini ar trebui să fie obligați să își desfășoare o parte din producția în regiune, a spus el.

