Componența Cabinetului Luca Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună în Parlament joi, până la sfârșitul zilei, lista miniștrilor și programul de guvernare, pentru a se încadra în termenul de 10 zile de la semnarea decretului de nominalizare prevăzut în Constituție.

Conform unor surse politice, joi seara se lucra încă la programul de guvernare.

Această a patra desemnare pentru formarea unui guvern (după înlăturarea Guvernului Ilie Bolojan, pe 5 mai, prin moțiune de cenzură), va trece probabil de votul de învestitură, conform calculelor voturilor de susținere deja declarate.

Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, iar PSD, partidul care intră în executiv cu 11 portofolii, are 92 de deputați și 35 de senatori.

PNL și UDMR, care și-au exprimat susținerea, în baza unor acorduri politice cu premierul Niculescu, au 81, respectiv 31.

În total, cele trei formațiuni au 239 de senatori și deputați, la care se vor adăuga cele 17 voturi de la grupul minorităților și ale unora dintre suveraniștii desprinși din AUR, POT și SOS România.

USR a anunțat că nu votează acest cabinet.

Guvernul Niculescu va conține 17 portofolii, 11 atribuite PSD și șase ocupate de tehnocrați impuși de președintele Nicușor Dan:

Miniștrii PSD

Ministerul Afacerilor Interne și funcția de vicepremier – Marian Neacșu. Economist și expert contabil, este absolvent al Universității din Craiova și are un master în „Studii de Securitate și Apărare” la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, în perioada 2012 – 2013.. A fost om de afaceri, parlamentar, secretar general al Guvernului și vicepremier. Este unul dintre liderii cei mai importanți ai PSD și are la activ o condamnare cu suspendare, în 2016, pentru că și-a angajat fiica la propriul cabinet parlamentar, dar între timp a fost reabilitat.

Ministerul Economiei – Daniel Zamfir. Inginer constructor de profesie și parlamentar din 2012, a activat în comisiile economice, de buget și finanțe. A absolvit în 1993 Universitatea Tehnică de Construcții București și a început cariera ca inginer. Daniel Zamfir este cunoscut pentru războiul împotriva celor pe care îi numește neomarxiști și este promotor în Parlament al mai multor inițiative legate de relația băncilor cu clienții și din domeniul economic. Cea mai recentă se referă la compensarea clienților care au avut de suferit de pe urma unor practici neconcurențiale ale unor bănci. A trecut prin mai multe formațiuni politice: PD, PNL, ALDE și, din ianuarie 2020 este PSD.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan-Ovidiu Popa. Este deputat PSD de Vâlcea, la al treilea mandat, lider al grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților din decembrie 2024. A absolvit în paralel, la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative (2004–2008) și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (2005–2008). Are un master în drept privat, finalizat în 2009–2010, și a urmat cursuri la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național de Apărare și formare ca mediator.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu. Doctor în științe politice și conferențiar la SNSPA, a urmat programe de pregătire la Paris, Madrid, ETH Zürich și Harvard Kennedy School. A fost prorector al SNSPA, președinte al Institutului Național de Administrație și șef al Cancelariei prim-ministrului.

Ministerul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea. Inginer, absolvent al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, a lucrat în mediul privat, apoi a fost prefect de Prahova, senator și ministru al Economiei. Experiența sa nu are legătură cu domeniul militar. A fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în Guvernul Viorica Dăncilă și ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în primul Guvern Ciolacu.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Marcel-Alexandru Stoica. Este un politician PSD din Buzău, inginer de profesie, cu o carieră construită aproape exclusiv în administrația publică. A fost subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării din 2017, apoi secretar de stat în același minister, din 2021 până în aprilie 2026. A fost și administrator public și membru în Consiliul de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. A coordonat și avizat proiecte de investiții finanțate prin programele naționale destinate autorităților locale, inclusiv Programul „Anghel Saligny”.

Ministerul Justiției – Radu Marinescu. Avocat din 1995, este licențiat în drept la Universitatea din Craiova și doctor în științe juridice. A predat drept, a fost consilier în Baroul Dolj, consilier local și ministru al Justiției.

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete. A absolvit două facultăți, Chimie și Medicină, are un master în managementul serviciilor de sănătate și un doctorat în medicină. A fost secretar de stat și apoi ministru al Sănătății.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu. Economist, cu master la Academia de Studii Economice și doctorat în economie, a condus timp de șase ani Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Ulterior, a condus Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților și Ministerul Agriculturii.

Ministerul Muncii – Florin Manole. Absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București, a urmat programe de pregătire în domeniul drepturilor omului și al politicii externe. Înainte de a intra în Parlament și apoi în Guvern, a lucrat mai mulți ani în organizații pentru drepturile minorităților.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero. Și-a început cariera ca învățătoare și profesoară. Este absolventă de Litere și de Relații Internaționale și Studii Europene și are un master în management politic. A fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, ministru pentru Românii de Pretutindeni, ministru al Familiei și ministru al Culturii.

Miniștrii tehnocrați

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare. A absolvit SNSPA, a studiat relații internaționale la Berlin și are un master în administrație publică la Hertie School. A lucrat în Parlamentul European, a fost ministru al Transporturilor, ministru al Finanțelor și membru în Consiliul de administrație al BNR.

Ministerul Energiei – Dumitru Chisăliță, cunoscut expert în domeniu, fost președinte al Consiliului de administrație al Romgaz, în prezent șef al Asociației Energia Inteligentă. Are masterate în valorificarea gazelor naturale (2002), managementul și marketingul petrolului (2006) și modernizarea energetică a clădirilor (2007). A fost consilier al unor miniștri responsabili de energie: consilier al ministrului Economiei pentru gaze în 2012, consilier al ministrului delegat pentru Energie în 2014 și consilier onorific al ministrului Energiei între octombrie 2023 și 2025.

Ministerul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale – Bogdan Dumitru, profesor la Facultatea de Matematică din București și cercetător-șef la Bitdefender. Este specialist în securitate cibernetică, inteligență artificială și matematică computațională. Este: Chief Scientist la Bitdefender din iunie 2024 și cadru didactic la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București din 2016.

Ministrul Educației – Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea de Filosofie București. Este specializat în filosofia limbajului, filosofia matematicii şi filosofia logicii, domenii în care a publicat articole şi volume academice. A fost prorector, secretar de stat în Ministerul Educației și consilier pentru educație în Cancelaria mai multor premieri. În prezent, este consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

Ministrul Culturii – Ioana Ciocan. Este curator, manager cultural și specialist în artă contemporană, propusă pentru funcția de ministru al Culturii în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Este cunoscută mai ales ca fondatoare și director general al Art Safari.

Decizia finală a PNL, la sfârșitul săptămânii. Ilie Bolojan: „Pentru PNL, un vot pentru revenirea PSD la guvernare ar putea să ne coste nu doar politic, ci şi personal”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis joi că decizia finală va fi luată la sfârşitul acestei săptămâni. ”Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-am putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susţineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparenţă, bună guvernare şi democraţie parlamentară, şi este valabil până în primăvara anului 2027. Ne rezervăm inclusiv posibilitatea de a vota o moţiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate”, menționează Ilie Bolojan.

Votul nu va fi unul de încredere, ci pentru ieşirea dintr-o criză lungă pe care România nu şi-o mai permite iar responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparţine în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către Preşedintele României.

”Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când eşti pus în situaţia să plăteşti un preţ. Iar pentru Partidul Naţional Liberal, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai aşteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci şi personal. PNL este pus în situaţia de a deveni parte a soluţiei unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o ţintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus”, a scris preşedintele PNL pe Facebook.

”Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România? Cel mai uşor este să fii radical. Când porţi răspunderea de premier şi eşti un om responsabil, e mai greu”, mai spune Ilie Bolojan, el arătând că, după vinvi luni de criză politică, cu un guvern fără puteri depline, situaţia se complică zi de zi.

”Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esenţiale nu vor mai funcţiona, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unităţile de primiri urgenţe nu mai aveau bani pentru funcţionare. S-au realocat sume din bugetul Ministerului Sănătăţii, dar s-a ajuns la limita acestora. Ne vom împrumuta tot mai greu, cu dobânzi tot mai mari. Fără un guvern funcţional, riscul de ţară rămâne ridicat. Toate rezultatele eforturilor din ultimele luni ar fi irosite. Nu pot face aşa ceva ţării noastre doar pentru a evita costul personal de imagine”, mai spune Bolojan.

Liberalii se așteaptă să fie afectați politic de eventuala susținere a Guvernului Niculescu

”Ştim că, de fiecare dată când guvernul va face ceva greşit, vom putea fi acuzaţi din cauza acestui vot, chiar dacă opoziţia noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie. Iar întrebarea-cheie este: cum ar fi pentru România fără un guvern cu puteri depline, fără bani pentru domenii vitale, precum ambulanţa sau spitalele, fără perspectiva unui buget, cu o majoritate parlamentară populistă, dispusă să ia orice decizie pentru că nu ea răspunde, ci un guvern legat de mâini? Şi, în cazul unui posibil colaps al instituţiilor, va mai conta cine şi-a salvat imaginea? Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieşi din ea”, mai spune Bolojan.

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