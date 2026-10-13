Companiile tech ar putea deveni emitenți de datorie mai mari decât SUA – Cursa pentru AI se finanțează prin datorii

Companiile de tehnologie sunt pe cale să devină, în 2027, emitenți net mai mari de datorii pe termen lung decât guvernul SUA, a declarat fostul prim-ministru britanic Rishi Sunak, evidențiind amploarea cererii de capital generate de investițiile în inteligența artificială (AI), transmite Bloomberg.

Această observație indică o reconfigurare semnificativă a piețelor de capital, în care investițiile tehnologice din sectorul privat atrag o parte din finanțarea pe termen lung care, în mod tradițional, a fost dominată de împrumuturile statelor. Această evoluție exercită o presiune suplimentară în sensul creșterii randamentelor obligațiunilor, într-un moment în care guvernele europene se confruntă deja cu constrângeri bugetare importante.

„Cererea de capital din partea companiilor de tehnologie este atât de mare încât, în mod remarcabil, dacă ne referim la datoria pe termen lung, adică la datoria cu scadențe de peste 10 ani, anul viitor cred că aceste companii vor emite net mai multă astfel de datorie decât guvernul SUA”, a declarat Sunak la Bloomberg New Economy Forum, desfășurat la New Delhi.

Sunak a susținut că extinderea infrastructurii și a capacităților necesare dezvoltării inteligenței artificiale se suprapune peste o altă presiune structurală: guvernele din Europa și din alte regiuni se dovedesc incapabile să mențină disciplina fiscală, o evoluție pe care el a asociat-o cu ascensiunea populismului politic. Potrivit acestuia, cele două tendințe amplifică împreună dificultățile bugetare cu care se confruntă guvernele europene.

Crește presiunea pe piața obligațiunilor

O analiză Capital Group evidențiază amploarea finanțării atrase de sectorul tehnologic pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Până la 31 august, cele cinci mari companii hyperscaler — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft și Oracle — emiseseră obligațiuni în valoare totală de 240,7 miliarde de dolari, dintre care 66 de miliarde de dolari în monede altele decât dolarul.

Dacă sunt adăugate emisiunile în dolari ale Nvidia și SpaceX, totalul ajunge la 224,5 miliarde de dolari în obligațiuni denominate în moneda americană, comparativ cu 321 de miliarde de dolari reprezentând emisiunile de titluri de stat americane cu scadența de 10 ani din aceeași perioadă – echivalentul a circa 70%.

Dimensiunea investițiilor este la fel de semnificativă: Capital Group estimează că cheltuielile de capital cumulate ale celor cinci hyperscaleri vor echivala cu 2,4% din PIB-ul SUA în 2026 și 3,2% în 2027. Deși piața obligațiunilor a absorbit până acum cea mai mare parte a ofertei suplimentare, diferențele de randament pentru obligațiunile pe termen lung ale companiilor implicate în dezvoltarea AI s-au mărit. Principala incertitudine rămâne capacitatea acestor investiții de a genera venituri suficiente pentru a justifica sumele angajate.

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