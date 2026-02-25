Companiile româneşti pot obţine profituri din Coridorul Vertical – România a semnat, la Washington, declarația pentru securitatea aprovizionării cu gaze în Europa Centrală şi de Est

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a semnat la Washington, în numele României, declaraţia comună pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală şi de Est.

”Companiile româneşti pot obţine profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul Vertical Astăzi, la Washington, D.C., am semnat, în numele României, declaraţia comună pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală şi de Est, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, găzduit de Donald J. Trump Institute of Peace”, a transmis, marţi seară, Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a arătat care sunt direcţiile stabilite de declaraţia semnată.”Declaraţia stabileşte următoarele direcţii: utilizarea la maximum a infrastructurii existente, extinderea interconectărilor regionale, dezvoltarea proiectelor LNG, creşterea transparenţei şi integrarea pieţelor de gaze din regiune. Vulnerabilităţile din 2006, 2009, 2014 şi după 2022 au arătat că dependenţa de o singură sursă nu este o opţiune. Diversificarea rutelor şi integrarea regională înseamnă stabilitate economică şi putere de negociere mai mare. România îşi asumă un rol activ în această construcţie regională. Securitatea energetică înseamnă competitivitate şi stabilitate economică, precum şi independenţă strategică”, a transmis Bogdan Ivan.

Declaraţia comună pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale pentru Europa Centrală şi de Est înseamnă rute şi surse mai diverse de aprovizionare; interconectări regionale mai puternice; cooperare transatlantică mai solidă.

