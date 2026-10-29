Companiile românești care vor să se extindă în Polonia – sprijinite de Banca Transilvania și PKO Bank Polski, cea mai mare bancă poloneză: acord de recomandare reciprocă a clienților

Banca Transilvania (TLV) și PKO Bank Polski, cea mai mare bancă din Polonia, au semnat un acord prin care cele două instituții vor putea recomanda reciproc clienți Corporate și IMM care vor să își extindă activitatea în România, respectiv Polonia și care au nevoie de servicii bancare și sprijin local pe noua piață, potrivit unui comunicat al băncii românești.

Parteneriatul urmărește să simplifice accesul companiilor la o bancă locală care cunoaște piața, mediul de afaceri și nevoile firmelor din țara respectivă. Astfel, clienții Băncii Transilvania care vor să intre pe piața poloneză vor putea fi conectați cu PKO Bank Polski, iar companiile poloneze interesate de România vor putea fi recomandate către BT.

„Clienții noștri cresc, iar pentru tot mai multe companii următorul pas este în afara țării. Rolul nostru este să le fim alături oriunde și oricând, inclusiv în această etapă, conectându-i cu parteneri puternici, care cunosc piața locală și îi pot ajuta să se dezvolte. Parteneriatul cu PKO Bank Polski creează o legătură între mediile de business din România și Polonia: susține companiile românești care vor să crească pe piața poloneză și, în același timp, facilitează investițiile companiilor poloneze în România”, a declarat Ömer Tetik, director general al Băncii Transilvania, citat într-un comunicat al băncii locale, cea mai mare de pe piața românească judecând după active.

Colaborarea va include și conturi în lei și zloți

Cele două bănci își vor extinde cooperarea și în zona serviciilor bancare pentru companii și a corespondentului bancar, cu scopul de a facilita operațiunile clienților pe cele două piețe.

Un prim pas prevăzut de acord este deschiderea reciprocă de conturi Nostro și Loro în zloți, respectiv lei, astfel încât companiile să poată avea conturi în monedele naționale ale României și Poloniei.

„Suntem partenerul numărul unu al companiilor poloneze – nu doar atunci când își extind activitatea pe plan intern, ci și atunci când pătrund pe piețe noi. România prezintă un potențial imens pentru mediul de afaceri polonez, iar legăturile economice tot mai strânse dintre cele două țări creează noi oportunități de dezvoltare. Prin parteneriatul nostru cu Banca Transilvania, îi vom ajuta pe antreprenori să stabilească legături locale și să aibă acces la serviciile de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în străinătate”, a declarat Piotr Stolarczyk, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al PKO Bank Polski.

Acordul de recomandare reciprocă a clienților a fost semnat la Cluj-Napoca de Ömer Tetik, director general al Băncii Transilvania, și Cosmin Călin, director general adjunct Large Corporate, respectiv de Piotr Stolarczyk, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al PKO Bank Polski, și Robert Wlodarski, director International & Institutional Banking.

Pentru Banca Transilvania, acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de sprijinire a internaționalizării companiilor românești. Banca susține și programul Beyond Borders, inițiat de Endeavor România și Romanian Business Leaders, prin care antreprenorii români sunt conectați cu ecosisteme de business, investitori, experți și comunități românești de afaceri din alte țări.

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