Companiile industriale se pregătesc să-și mute producția în afara Canadei, pe fondul impactului sever al tarifelor americane

Premierul canadian Mark Carney (foto-stg.) a semnalat marți la Ottawa că Canada este pregătită să aibă o abordare pe termen lung în negocierile comerciale cu Washingtonul, în loc să se grăbească să încheie rapid un acord. El a afirmat că intenția Canadei este de a ieși din acest război comercial cu SUA cu o economie mai puternică și mai independentă.

„Prietenilor noștri americani le spun că vom fi întotdeauna vecini. Iar la final Canada va fi un partener și mai bun: mai puternic, mai rezilient, mai independent”, a spus Carney.

Fără a-l menționa pe președintele Donald Trump, premierul canadian a criticat abordarea administrației SUA față de relațiile internaționale, susținând că este tranzacțională de tip „sumă nulă” (câștigul unui partener este pierderea celuilalt).

„Reputația noastră – de partener de încredere și previzibil – este deosebit de valoroasă acum, într-o lume în care tranzacțiile înlocuiesc relațiile, iar logica «sumei nule» este preferată celei de tip «win-win»”, a spus el.

Aceste declarații vin pe fondul escaladării tensiunilor dintre Ottawa și Washington. Luna trecută, Canada a întrerupt negocierile, iar SUA au impus tarife de 50% unor bunuri canadiene în valoare de aproximativ 20 mld dolari, ceea ce a dus la un răspuns „dolar pentru dolar” al Canadei. Ulterior, Casa Albă a anunțat restricții suplimentare la importul unor mărfuri canadiene.

Amânarea încheierii unui acord comercial SUA-Canada

În ciuda tensiunilor, Carney a menționat că aproximativ 80% din schimburile comerciale dintre cele două țări rămân scutite de taxe vamale și a afirmat că un acord reciproc avantajos este încă posibil.

„Există posibilitatea unui aranjament reciproc avantajos”, a spus el. „Când va veni momentul potrivit pentru a încheia acest acord, vom fi pregătiți să o facem.”

După summitul economic de la Ottawa , Carney a plecat în Europa, Canada întețind eforturile de a aprofunda legăturile economice cu Uniunea Europeană pentru a reduce dependența de SUA.

Însă strategia de negociere cu SUA adoptată de Carney este deosebit de riscantă. SUA absoarbe aproximativ 78% din exporturile canadiene iar alte piețe alternative nu sunt viabile din punct de vedere comercial. Cel puțin pe termen scurt și mediu. Astfel, canadieni riscă să se confrunte în această iarnă cu o creștere a șomajului și cu prețuri mai mari.

Mexic a negociat diferit cu SUA

Un caz similar, dar abordat diferit este cel al Mexicului care vinde aproximativ 84% din totalul bunurilor pe piața americană. Guvernul mexican a adoptat o poziție mai flexibilă, și caută soluții acceptabile pentru ambele părți în negocierile comerciale cu SUA. De asemenea, Mexicul a acceptat să coopereze cu administrația Trump pentru securizarea frontierei dintre cele două state și reducerea migrației ilegale. Astfel, a reușit să evite impunerea de tarife punitive și pierderea locurilor de muncă.

Companiile iau în calcul mutarea producției în SUA

Un sondaj realizat în luna iulie de KPMG în sectorul industriei prelucrătoare arată că 42% dintre companiile canadiene (inclusiv filiale ale companiilor americane) intenționează să mute cel puțin o parte din operațiuni în SUA pentru a evita tarifele penalizatoare. Unele dintre ele au spus că au în vedere chiar încetarea completă a activității. Companiile își adaptează activitatea pe termen lung, ceea ce ar putea însemna o pierdere masivă de locuri de muncă în special în companiile care produceau cu precădere pentru export.

Un sondaj Reuters/LSEG realizat în rândul economiștilor estima inițial că, în august 2026, în Canada se vor crea 15.000 de locuri de muncă. În schimb, biroul de statistică a arătat că țara a pierdut 42.000 de locuri de muncă, rezultând o diferență de 57.000 față de prognoză. Cu toate acestea, economiștii canadieni consideră această abatere drept o anomalie; totuși, este probabil ca scăderea numărului de locuri de muncă să se accentueze până la sfârșitul anului, dacă nu se va ajunge între timp la un acord între SUA și Canada.

Printre cei mai recenți producători care au anunțat restructurarea producției se numără:

Aeris Protective Packaging (Montreal): Compania a anunțat deschiderea unei fabrici în SUA, ca urmare a impunerii unor tarife vamale de 50% de către SUA pentru produsele din hârtie și ambalaje. Aproximativ 70% dintre clienții săi se află în SUA. Compania intenționează să mențină doaar o parte din producție în Quebec și Ontario pentru clienții din Canada, Europa și Mexic.

Sapporo/Sleeman Breweries: Sapporo a anunțat că va transfera în SUA producția de bere destinată pieței americane (fabricată anterior în Canada) până în prima jumătate a anului 2027, invocând tarifele de 50% aplicate berii canadiene. Ulterior, Sleeman a precizat că această decizie „nu este definitivă”. Cea mai mare parte a berii vândute în Canada va continua să fie produsă pe plan local.

RYAM (Rayonier Advanced Materials) din Témiscaming, Quebec: Fabrica de carton, deținută de o companie americană, a anunțat o închidere pe termen nedeterminat, invocând tarifele vamale de 50% impuse de SUA. Măsura a afectat între 400 și 425 de angajați. Închiderea fusese programată inițial pentru jumătatea lunii septembrie, dar a fost amânată pentru 3 octombrie în urma primirii unor noi comenzi din Canada. Compania nu a comunicat o dată pentru reluarea activității.

Stellantis – Uzina de asamblare din Brampton (Ontario): La jumătatea lunii august 2026, compania a informat sindicatul Unifor că inițiază discuții privind o posibilă vânzare a uzinei din Brampton, a cărei activitate este suspendată (uzina a fost oprită la sfârșitul anului 2023, după ce producția modelului Jeep Compass a fost mutată în SUA). Stellantis plănuise redeschiderea unității, însă a renunțat la acest plan după escaladarea puternică a războiului comercial cu SUA.

Northern Cable (Brockville, Ontario): Un raport din august 2026 indică faptul că firma ia în considerare deschiderea unei fabrici în SUA dacă intră în vigoare tarifele de 50% pentru cablurile electrice, având în vedere că jumătate din activitatea companiei se desfășoară pe piața americană.

Unele companii și-au mutat deja producția în SUA; printre acestea se numără Crown Royale, care și-a transferat fabrica de îmbuteliere în Alabama în luna aprilie.

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