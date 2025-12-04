Companiile europene, forțate să își mute lanțurile de aprovizionare în afara Chinei, din cauza controalelor la export și a tensiunilor comerciale

Companiile europene caută alternative la lanțurile de aprovizionarea din China, pe fondul înăspririi controalelor de export impuse de Beijing și al intensificării tensiunilor comerciale dintre SUA și China, potrivit Reuters.

Camera de Comerț a Uniunii Europene în China susține că una din trei companii membre caută alternative de aprovizionare din cauza regimului de control al exporturilor al Beijingului. Totodată, 40% dintre respondenții sondajului au raportat că ministerul chinez al comerțului procesează licențele de export mai încet decât a promis.

„Controalele la export ale Chinei au crescut nivelul de incertitudine resimțit de companiile europene care operează în țară, companiile confruntându-se cu riscuri de încetinire sau chiar oprire a producției”, a declarat Jens Eskelund, președintele camerei.

Restricțiile au „adăugat și mai multă presiune unui sistem comercial global care era deja sub un stres considerabil”, a adăugat el.

Aproximativ 130 de companii au participat la sondaj, a precizat camera, care îi numără printre membri pe constructorii auto germani BMW și Volkswagen, producătorul finlandez de echipamente de telecomunicații Nokia și gigantul petrolier francez TotalEnergies.

Restricțiile din aprilie au forțat unii producători auto din UE să închidă linii de producție

Beijingul a șocat SUA în octombrie când a amenințat cu controale și mai stricte asupra exporturilor de pământuri rare, subliniind disponibilitatea Chinei de a-și arăta puterea pentru a menține presiunea asupra Washingtonului în negocierile comerciale.

Mișcarea a ridicat noi îngrijorări în rândul companiilor europene că lanțurile lor de aprovizionare ar putea fi din nou date peste cap, așa cum s-a întâmplat din cauza unor măsuri similare în aprilie.

Restricțiile din aprilie au forțat unii producători auto din UE să închidă linii de producție, deoarece decizia Beijingului de a suspenda exporturile unei game largi de pământuri rare și magneți aferenți – aparent pentru a presa contractorii militari și producătorii auto americani – a dus la secarea aprovizionării la nivel global.

Sondajul prezintă o imagine care contrazice optimismul de după summitul de la Busan

„Aceste rezultate ale sondajului sunt semnificative deoarece prezintă o imagine care contrazice optimismul de după summitul de la Busan”, a declarat Alfredo Montufar-Helu, director managerial la Ankura Consulting. El s-a referit la o pauză în noile restricții de export ale Beijingului negociată la un summit SUA–China în orașul sud-coreean Busan.

„Realitatea este că înțelegerea nu a fost semnată definitiv: Washingtonul și Beijingul încă dezbat aria concesiilor, în timp ce UE împinge pentru a fi inclusă. Implementarea necesită timp, iar în acest interval lanțurile de aprovizionare globale plătesc prețul.”

70% dintre respondenți au declarat că unitățile lor de producție din străinătate depind de componente chineze acoperite de regimul de control al exporturilor

Aproape 70% dintre respondenții sondajului camerei au declarat că unitățile lor de producție din străinătate depind de componente chineze acoperite de regimul de control al exporturilor, în timp ce 50% dintre firmele exportatoare au raportat că furnizorii sau clienții lor produc bunuri supuse controalelor sau care vor fi în curând.

Companiile din UE au declarat că procesul de solicitare a licențelor la Ministerul Comerțului durează mai mult decât cele 45 de zile promise, respondenții criticând și lipsa de transparență și cerințele de divulgare. Ei au ridicat, de asemenea, îngrijorări privind posibile furturi de proprietate intelectuală.

Sondajul a oferit și exemple redactate ale unor firme afectate de controalele de export ale Beijingului, inclusiv una care a estimat că măsurile vor duce la costuri totale de 20% din veniturile sale globale în acest an, în timp ce alta a declarat că se așteaptă la costuri de peste 250 de milioane de euro.

Dar 56 dintre cele 131 de companii europene care au răspuns la sondaj au declarat că restricțiile la export nu vor avea niciun impact, sugerând că unele sectoare rămân izolate.

