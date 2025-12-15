Companiile din Germania și-au redus drastic planurile de investiții în acest an – speranțele se mută în 2026

Companiile din Germania și-au redus semnificativ planurile de investiții, potrivit celui mai recent sondaj ifo privind afacerile. Așteptările de investiții pentru anul în curs au scăzut la minus 9,2 puncte în noiembrie, de la 2,4 puncte în martie.

„Schimbarea structurală profundă și lipsa atractivității Germaniei ca locație pentru afaceri încetinesc disponibilitatea companiilor de a investi”, spune expertul economic ifo, Lara Zarges. „Incertitudinea continuă legată de condițiile politicii economice crește și mai mult reticența de a investi.”

Cu un sold de minus 3,1 puncte, așteptările de investiții pentru anul viitor nu sunt totuși la fel de pesimiste ca cele pentru acest an.

Industria, cea mai afectată de scăderea planurilor de investiții

Companiile din sectorul industrial reduc cel mai mult așteptările de investiții pentru anul în curs. Indicatorul a scăzut în noiembrie la minus 17,3 puncte, de la plus 4 puncte în martie. Așteptările au scăzut în special în producția de vehicule, de la minus 11,4 la minus 36,7 puncte.

Industria chimică și-a redus, de asemenea, planurile, de la plus 21,0 puncte la minus 9,4 puncte în noiembrie. Așteptările în ingineria mecanică s-au deteriorat de la plus 0,9 puncte în martie la minus 15,3 puncte în noiembrie.

Companiile din industria prelucrătoare plănuiesc, de asemenea, să își reducă investițiile și în 2026, deși soldul de minus 6,9 puncte este mai mare decât pentru 2025. Companiile chimice sunt deosebit de pesimiste (minus 15,8 puncte).

Industria auto nu reduce planurile de investiții pentru anul viitor, dar se reorientează către echipamente

Producția de vehicule, pe de altă parte, nu se așteaptă să reducă și mai mult investițiile anul viitor (minus 1,3 puncte).

Spre deosebire de anii anteriori, în care producătorii auto creșteau mereu investițiile în software și cercetare-dezvoltare pentru anul următor, aceștia își reduc planurile pentru 2026 (minus 10,6 și minus 10,4 puncte).

În schimb, doresc să investească ușor mai mult în echipamente (2,9 puncte).

Producătorii de echipamente de procesare a datelor, produse electronice și optice sunt singurul sector industrial care plănuiește să crească investițiile în toate bunurile de capital în anul viitor. Extinderea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare este principalul factor care le susține perspectivele pozitive pentru anul următor (13,1 puncte).

Așteptările de investiții scad, de asemenea, în comerț, de la minus 10,1 la minus 13,1 puncte pentru anul în curs, iar companiile rămân pesimiste și pentru anul viitor, cu minus 9,7 puncte. Furnizorii de servicii și-au redus semnificativ planurile pentru acest an, de la plus 4,9 puncte la minus 3,1 puncte. Aceștia sunt cei mai optimiști pentru 2026 (1,1 puncte).

***