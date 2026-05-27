Acțiunile statului la companiile naționale nu pot fi înstrăinate până în 2028 – proiectul, adoptat de deputații PSD și AUR, pleacă la promulgare

Acțiunile deținute de stat la companiile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar nu mai pot fi înstrăinate până la 31 decembrie 2027, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților. Fiind forul legislativ decizional ăn acest caz, legea pleacă la promulgare.

Proiectul a fost adoptat cu 178 de voturi „pentru”, 103 „împotrivă” și opt abțineri.

Proiectul a fost inițiat de Cătălin Zamfir, PSD.

Proiectul de lege vizează interzicerea înstrăinării acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută, până la 31 decembrie 2027.

Principalele prevederi

Se suspendă, până la aceeași dată, a tuturor operațiunilor aflate în curs de realizare privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar.

Se interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută. Aceste dispoziții nu se aplică pentru acțiunile deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pe o perioadă de cinci ani consecutiv sau pentru care a fost deschisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și pentru acțiunile a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte, conform unui amendament.

Acțiunile deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituțiile de credit, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar pot fi înstrăinate pe piețe reglementate sau sisteme alternative de tranzacționare autorizate conform legii. Dispozițiile menționate nu împiedică majorarea capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi și nici emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni, realizate în condițiile legii, dacă aceste operațiuni nu au ca obiect înstrăinarea acțiunilor deținute de stat și se efectuează cu respectarea legislației societare, a legislației pieței de capital, a dreptului de preferință al acționarilor existenți, precum și a normelor privind ajutorul de stat, după caz, prevede un alt amendament.

Proiectul, votat de PSD și AUR. USR și PNL s-au opus

Proiectul a fost susținut și votat de parlamentarii PSD, AUR ;i ai celorlalte suvernaiste, în timp ce membrii USR și PNL au criticat inițiativa votată de Senat pe 4 mai.

Poziționarea partidelor

„Avem în fața noastră un proiect care este profund neconstituțional. Vorbim despre imixtiunea Parlamentului în atribuțiile constituționale care aparțin exclusiv Guvernului. (…) Pe de altă parte, mai avem o problemă legată și de faptul că prin acest proiect se instituie interdicție de vânzare, practic o inalienabilitate pe bunurile care sunt proprietatea privată a statului. Deci, mare atenție – nu vorbim despre bunurile proprietate publică care, evident, sunt inalienabile prin Constituție, ci vorbim despre bunurile proprietate privată”, a declarat deputatul USR Alexandru-Paul Dimitriu, citat de Agerpres.

„Guvernul nu doar că se amestecă în activitatea Parlamentului, ci a înghițit Legislativul, transformându-l practic într-un Executiv. (…) De regulă, nu facem decât să aprobăm ordonanțe de adoptate de Guvern, aruncându-se practic în aer regimul delegării legislative. Asta nu e o ingerință? În al doilea rând, principiul inalienabilității este un principiu care guvernează într-adevăr regimul proprietății publice, însă avem un Cod administrativ care reglementează pentru prima dată proprietatea privată a statului și a unităților teritoriale. (…) În al treilea rând, nici nu este vorba despre inalienabilitate absolută, sunt niște măsuri temporare”, a declarat, deputata S.O.S. România Virgina Vediaș.

„Un proiect susținut de majoritatea PSD – AUR și toate cozile de topor ale Rusiei sub deviza și sloganul ‘Nu ne vindem țara’. (…) S-au dat cele mai mari tunuri posibile în țara asta. Nu este decât un proiect de lege populist. Nu este despre protejarea interesului național, este despre protejarea PSD-ismului și a controlului politic de tip pesedist”, a declarat Deputatul PNL Robert Sighiartău.

Deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu l-a calificat pe inițiatorul proiectului, senatorul PSD Daniel Zamfir, drept un „țânțar anofel, cu suflet de AUR-ist”. „Nu vrea nimeni să vândă țara. În felul acesta, o ținem în loc subdezvoltată și sub controlul politicienilor”, a transmis el.

