Proiect AUR votat și de PSD: Companiile private le-ar putea acorda angajaților venituri din participarea la profit

Deputații au votat miercuri un proiect AUR ce introduce în legislaţia fiscală posibilitatea acordării unor facilităţi fiscale pentru veniturile obţinute de angajaţi din participarea la profitul companiei, în limita a 15% din profitul brut al exerciţiului financiar precedent.

Astfel:

angajatorii vor beneficia de deductibilitate fiscală

angajații vor fi scutiți de la plata contribuțiilor sociale pentru veniturile din participarea la profit.

Inițiativa AUR a trecut cu ajutorul voturilor PSD.

Companiile de stat sunt excluse, conform proiectului de lege ce pleacă la promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional.

„Potrivit expunerii de motive, măsura urmăreşte crearea unui cadru fiscal favorabil pentru participarea angajaţilor la profit, ca instrument de stimulare a productivităţii muncii şi consolidarea competitivităţii companiilor româneşti”, menţionează un comunicat al AUR.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu consideră că proiectul inițiat de omul de afaceri Mohammad Murad, membru AUR, este o nouă încercare de a scoate din zona ilicitului evaziunea fiscală. „O să avem o mare problemă în ceea ce privește modul în care banii aceștia vor ajunge într-un fel sau altul la salariaţi. Beneficiarii reali ai sumelor de bani pe care credeți că îl oferiți mediului de afaceri și vor fi date către salariați, vor fi corporațiile”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, citat de Radio România Actualități.

Deputații PNL s-au abținut de la vot.

Principalele prevederi ale proiectului

Contribuabilii obligați la plata impozitului pe profit pot acorda angajaților cu contract individual de muncă venituri din participarea la profit, în limita a 15% din profitul brut al exercițiului financiar precedent.

Acordarea acestor sume din participarea la profit se poate face cu îndeplinirea următoarelor condiții și reguli:

contribuabilul a înregistrat profit brut în exercițiul financiar pentru care se acordă participarea;

contribuabilul și-a îndeplinit obligațiile fiscale scadente către bugetul general consolidat;

angajatul beneficiar a avut un raport de muncă cu același angajator și o vechime neîntreruptă de minimum 24 de luni, calculată la data efectuării plății, și nu a avut calitatea de acționar, asociat sau administrator în cadrul contribuabilului în ultimii 5 ani anteriori exercițiului financiar pentru care se acordă venitul din participarea la profit

în calculul vechimii se includ perioadele lucrate la angajatorul anterior în situațiile de transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora în condițiile Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare, precum și în situațiile de fuziune, divizare, transformare sau succesiune universală a angajatorului, dacă raportul de muncă a continuat prin efectul legii

suma totală acordată în cadrul unui exercițiu financiar tuturor angajaților cu titlu de participare la profit nu poate depăși 15% din profitul brut al exercițiului financiar precedent

veniturile acordate constituie cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal al contribuabilului

acordarea veniturilor din participarea la profit este condiționată de menținerea, pentru fiecare angajat beneficiar, a salariului de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă aflat în plată la data acordării, pe durata întregului an financiar care face obiectul realizării profitului brut și nu poate constitui motiv pentru diminuarea ulterioară a acestuia ca urmare a acordării sumelor reprezentând participarea la profit;

de aceste venituri nu pot beneficia, chiar dacă au calitatea de salariat al angajatorului, acționarii, asociații și administratorii societății

cuantumul venitului din participarea la profit acordat unui angajat beneficiar nu poate depăși, pe an financiar, totalul veniturilor salariale nete încasate de acesta de la același angajator în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se efectuează plata

veniturile salariale nete reprezintă sumele efectiv plătite angajatului, după reținerea contribuțiilor sociale obligatorii și a impozitului pe venit, reprezentând salariul de bază, sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și indemnizațiile aferente concediilor de odihnă (nu se includ în baza de calcul a plafonului tichetele de masă, voucherele de vacanță, primele ocazionale, bonusurile de performanță, sporurile cu caracter temporar, indemnizațiile de delegare/detașare și orice alte sume cu caracter ocazional sau cu regim fiscal special)

sumele care exced plafonul prevăzut se reîncadrează fiscal și se supun regimului fiscal aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor

veniturile din participarea angajaților la profit, acordate de către contribuabilii obligați la plata impozitului, vor fi impozitate cu 10%, dar vor fi scutite de plata contribuției asigurărilor sociale și de sănătate.

****