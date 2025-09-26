Cele 15 companii românești pe lista finală a BVB Arena – Printre ele: Zitec, Libris, Christian Tour, Casa Timiș

Bursa de Valori București (BVB) a anunțat vineri cele 15 afaceri româneşti care se numără printre finalistele programului BVB Arena 2025, ajuns la a opta ediţie. Acestea activează în sectoare de activitate diverse şi cu o valoare semnificativă pentru economie: industria alimentară, educaţie, IT&C, comerţ, HoReCa şi altele, arată Bursa de Valori Bucureşti într-un comunicat.

Prin BVB Arena, Bursa de Valori București arată că își asumă rolul de principal canal de finanțare pentru companiile românești și de promovare a afacerilor care contribuie la dezvoltarea economiei locale, oferindu-le șansa să se extindă și să obțină vizibilitate.

Cele 15 companii finaliste:

Programul promovează companii românești – Unele e posibil să facă pasul în arena bursieră

„Prin programul BVB Arena, aducem în lumina reflectoarelor companii românești ambițioase, cu viziune și curaj, care au un impact real în economia locală. La Gala din această seară, am anunțat 15 afaceri românești cu parcursuri impresionante care intră în Arena BVB și se alătură comunității de antreprenori de succes construite de-a lungul timpului prin programul de referință al Bursei de Valori București. Felicităm companiile finaliste ale ediției din acest an și le însoțim cu încredere pe drumul către succes”, a declarat Loredana Chitu, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

La Gala BVB Arena de joi seară au participat și oficiali ai Guvernului și autorităților publice, precum și invitați din mediul antreprenorial românesc.

Conform BVB, Radu Miruță, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, e de părere că statul român trebuie să ofere seriozitate și previzibilitate în interacțiunea cu mediul de afaceri, să ofere exemple de profesioniști care conduc companiile statului.

Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a punctat că este un moment mai mult decât potrivit să ne amintim că avem performanțe în economia românească și adevărate modele pentru mediul de afaceri, precum cele 15 companii finaliste ale programului BVB Arena.

”Suntem încântați că am ajuns la cea de-a opta ediție a Programului BVB Arena, un moment important în evoluția acestui proiect dedicat sprijinirii afacerilor românești. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a descoperi potențialul imens al companiilor locale, care, prin inovație și determinare, contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei naționale. Credem cu tărie că toate aceste companii premiate la Gala BVB Arena 2025 au capacitatea de a transforma provocările în oportunități și de a aduce un impact pozitiv asupra comunităților din care fac parte. Cele 8 ediții au generat nu mai puțin de 40 de runde de finanțare prin Bursa de Valori București, cu o valoare totală ce depășește suma de 270 milioane de euro, demonstrând nu doar necesitatea, ci și eficiența unei astfel de inițiative pe piața de capital din România. În acest context, dorim să felicităm cele 15 companii finaliste, care au reușit să se evidențieze prin inovație și performanță, și le dorim un parcurs plin de oportunități, acces la resurse valoroase pentru dezvoltare și întâlniri cu oamenii potriviți la momentul potrivit, care să le sprijine în atingerea obiectivelor lor ambițioase”, a declarat Ana-Maria Neațu, directorul de program BVB Arena.

***