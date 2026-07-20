Companii americane de energie au semnat contracte de 60 mld. $ cu Irakul – Oficial SUA: Irakul se află „în prima linie a unei noi alianțe strategice de securitate”

Companii occidentale din domeniul energiei au semnat la finalul săptămânii trecute zeci de acorduri cu oficiali irakieni privind petrolul, gazele naturale și conductele care vor tranzita Orientul Mijlociu, relatează Reuters. Irakul, arată agenția de presă, stat membru OPEC, încearcă să își aprofundeze relațiile cu SUA și să dezvolte alternative la Strâmtoarea Ormuz pentru transportul energiei sale către piețele globale.

„Aplicăm o politică a ușilor deschise”, a declarat premierul Ali al-Zaidi (foto centru dreapta), la un summit de afaceri SUA-Irak organizat la finalul săptămânii trecute de Camera de Comerț a SUA, unde oficiali irakieni și companii americane din energie, sănătate și tehnologie au semnat acorduri neangajante și memorandumuri de înțelegere în valoare de peste 60 de miliarde de dolari.

„Oricine are un proiect poate veni să discute cu noi. Nu vom îngreuna lucrurile pentru nimeni”, a spus Zaidi, premierul irakian care săptămâna trecută l-a vizitat pe Donald Trump la Casa Albă.

Irakul se apropie benevol de SUA, la 23 de ani de la invazia americană – Oficial SUA: Irakul se află „în prima linie a unei noi alianțe strategice de securitate” cu SUA și alți parteneri

Reuters scrie că războiul americano-israelian împotriva Iranului a zguduit întregul Orient Mijlociu. Tom Barrack, emisar al președintelui Donald Trump în regiune, a spus la evenimentul la care a participat și premierul irakian că, pe de o parte, războiul a creat haos și confuzie, dar, pe de altă parte, Irakul se află „în prima linie a unei noi alianțe strategice de securitate” cu SUA și alți parteneri.

Zaidi a vizitat joi sediul Chevron din Houston, înainte ca oficialii irakieni să semneze acorduri cu gigantul petrolier pentru a avansa posibila intrare a companiei în câmpurile petroliere West Qurna 2 și Nassiriya din Irak.

Jake Spiering, președinte pentru dezvoltare corporativă la Chevron, a declarat la evenimentul Camerei de Comerț că firma sa va investi într-o conductă care să evite Strâmtoarea Ormuz și să creeze o altă rută de export din Irak. O astfel de conductă ar putea transporta petrol irakian către coasta de vest a Siriei, la Marea Mediterană.

Exporturile Irakului au fost puternic afectate de război, în parte din cauza închiderii parțiale a strâmtorii prin care, în mod obișnuit, trecea 20% din petrolul și gazele lumii.

Pe termen lung, a spus Spiering, potențialul energetic al Irakului ar putea transforma această țară în echivalentul din Orientul Mijlociu al centrelor americane de tranzacționare a energiei cunoscute drept huburile Henry Hub, pentru gaze naturale, și Cushing, pentru petrol.

ConocoPhillips a anunțat că a convenit achiziția unei participații de 42% în BP Energy of Kirkuk Ltd, alăturându-se gigantului petrolier britanic BP în redezvoltarea a patru câmpuri petroliere productive din nordul Irakului.

Țările Golfului Persic caută alternative la Strâmtoarea Ormuz, pe care regimul mullahilor iranieni o revendică

Meg O’Neill, CEO-ul BP, a spus că Irakul are „un potențial fantastic din perspectiva resurselor” și că parteneriatele ajută atât securitatea energetică a Irakului, cât și pe cea globală. BP are o istorie îndelungată în Irak, fiind implicată în descoperirea câmpului Kirkuk în 1927.

Ryan Lance, CEO-ul Conoco, a spus că firma sa nu are istoria pe care o are BP în Irak, dar are experiență în zone dificile, precum North Slope din Alaska.

„Suntem nerăbdători să aducem tehnologia noastră, know-how-ul nostru, oamenii noștri și capitalul nostru pentru a ajuta poporul irakian”, a spus Lance.

Zaidi, aflat într-o vizită de cinci zile în SUA, s-a întâlnit marțea trecută cu președintele Donald Trump la Casa Albă, iar acesta a spus că SUA vor încheia multe acorduri cu Irakul, creând locuri de muncă pentru ambele țări.

***