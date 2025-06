Companii de asigurări din România. TOP 10 după cota de piață

Cele mai mari companii de asigurări din România sunt societăți ce fac parte din mari grupuri de asigurări din Franța, Germania și Austria. Cele 3 companii – Groupama, Allianz-Țiriac și Omniasig – au împreună o cotă de aproape 55% din piața din România.

Cea mai mare societate de asigurări din România

1. Groupama Asigurari SA este cea mai mare companie de asigurări din România, având cea mai mare cotă de piață (asigurări generale și de viață). Potrivit Raportului privind evoluția pieței asigurărilor în anul 2024, realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Groupama Asigurari avea la acea dată o cotă de piață de 22,18%.

Groupama Asigurari SA face parte din grupul francez Groupama (Groupe des Assurances Mutuelles Agricoles), prezent în 10 țări. Groupama este prezentă în România din 2009, unde a pătruns progresiv, prin achiziționarea a trei companii locale de asigurări: Asiban, BT Asigurări și OTP Asigurări, se arată pe site-ul oficial al corporației.

Din portofoliul companiei fac parte produse și servicii diverse, inclusiv asigurări generale, asigurări pentru locuințe, asigurări auto, asigurări de raspundere civilă, asigurări agricole, asigurări de viață și asigurări de sănătate.

Companii de asigurări din România – prime, profit, angajați

Potrivit celor mai recente informații financiare publicate de Groupama Asigurări pe site-ul propriu, compania are 4 miliarde de prime brute subscrise. Prima brută subscrisă se referă la valoarea totală a primelor de asigurare datorate de asigurați pentru contractele de asigurare încheiate într-o anumită perioadă, indiferent dacă sumele au fost deja plătite sau urmează să fie încasate. Prima brută subscrisă include atât primele unice (ca de exemplu asigurarea pentru o călătorie în străinătate), cât și primele aferente contractelor de asigurare încheiate pe o perioadă mai lungă ce sunt plătite în mod regulat (lunar, trimestrial, semestrial, anual etc).

Compania are în România peste 2 milioane de clienți persoane fizice, peste 175.000 de clienți persoane juridice și este numărul 1 în piață în asigurări de locuință și asigurări RCA, numărul 2 în asigurări CASCO și asigurări agricole și numărul 3 în asigurări de sănătate și pentru persoane juridice.

Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, în anul 2024, Groupama Asigurări a avut un profit de peste 285 de milioane de lei și circa 1.500 de angajați.

Cele mai mari companii de asigurări din România

2. Allianz-Țiriac Asigurări SA, ce face parte din grupul german Allianz, are a doua cea mai mare cotă de piață din România, de 18,59%. Compania are peste 30 de ani de activitate în România, fiind înființată inițial sub numele de Asigurări Ion Țiriac, în anul 1994. În toată această perioadă, compania a contribuit cu 20 miliarde de euro la economia României, se arată pe site-ul societății de asigurări.

În anul 2000, grupul german Allianz a achiziționat pachetul majoritar al Asigurări Ion Țiriac și a apărut astfel brand-ul Allianz-Țiriac. La ora actuală, compania încheie asigurări auto, pentru locuință și diverse bunuri, de călătorie, de viață și sănătate, precum și de răspundere civilă față de terți.

În 2024, Allianz-Țiriac a plătit despăgubiri de peste 1,6 miliarde de lei. La nivelul anului 2025, compania avea peste 1,6 milioane de clienți asigurați (persoane fizice și juridice). În 2024, Allianz Țiriac a avut un profit de peste 430 de milioane de lei și circa 800 de angajați.

Foto: OleksandrPidvalnyi / pixabay.com

Societăți de asigurări din România

3. Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) se află pe locul 3 în acest clasament al celor mai mari companii de asigurări din România în funcție de cota de piață, având o cotă de 14,06% din piața asigurărilor generale și de viață de la noi din țară.

Omniasig VIG este prezentă de 30 de ani pe piața asigurărilor din România (din 1995), având un portofoliu de peste 100 produse de asigurare și o rețea de sucursale și agenții extinsă la nivel național. Din 2005, compania face parte din grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), ce este lider de piață în regiunea Europei Centrale și de Est (CEE). VIG este prezentă în 30 de țări, unde are circa 33 de milioane de cienți, se arată pe site-ul companiei.

În ceea ce privește Omniasig VIG, aceasta avea în anul 2024 peste 1.200 de angajați. În același an, societatea de asigurări din România a raportat un profit de peste 142 de milioane de lei.

Companii de asigurări din România – restul clasamentului

Iată, în continuare, ce cote de piață au celelalte societăți din asigurare din România, potrivit documentului ASF:

4. Generali România asigurare Reasigurare SA, cotă de piață de 9,26%

5. Asirom Vienna Insurance Group SA, cotă de piață de 9,16%

6. Grawe România asigurare SA, 6,18%

7. NN Asigurări de Viață SA, 5,81%

8. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group SA, 2,64%

9. Uniqa Asigurări SA, 2,28%

10. BRD Asigurări de Viață SA, 1,81%

În total, cele 10 companii de mai sus au o cotă de 91,97% din piața asigurărilor generale și de viață din România.

Foto: Tumisu / OleksandrPidvalnyi / pixabay.com

