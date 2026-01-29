Compania rusă Lukoil a acceptat să își vândă activele internaționale, inclusiv din România, către grupul american Carlyle

Lukoil a convenit să vândă majoritatea activelor sale externe, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, firmei americane de private equity Carlyle Group, în așteptarea aprobării guvernului SUA, a anunțat joi al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, potrivit Reuters.

Aflată sub sancțiuni americane din cauza acțiunilor Rusiei în Ucraina, Lukoil a primit din partea Trezoreriei SUA termen până la 28 februarie pentru a-și vinde portofoliul global.

Vânzarea, dacă se va concretiza, ar pune capăt expansiunii externe a Lukoil, compania rusă cea mai expusă piețelor energetice internaționale.

Lukoil a declarat într-un comunicat că a convenit cu Carlyle vânzarea filialei sale LUKOIL International GmbH, care administrează activele externe ale companiei.

Acestea includ operațiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală și Mexic și variază de la o participație majoritară în vastul câmp petrolier West Qurna 2 din Irak până la rafinării în Bulgaria și România.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, precum obținerea aprobărilor de reglementare necesare, inclusiv permisiunea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a transmis Lukoil.

Carlyle a declarat, la rândul său, că tranzacția depinde de finalizarea procesului de due diligence și de aprobările autorităților de reglementare.

Presiunea sancțiunilor

Lukoil și cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, au fost sancționate de SUA în octombrie anul trecut, pe fondul a ceea ce Washingtonul a descris drept progrese lente în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sancțiunile fac parte din eforturile președintelui american Donald Trump de a forța Rusia să accepte un acord pentru încheierea conflictului din Ucraina, cel mai sângeros război european de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Diverse surse au afirmat că cel puțin o duzină de potențiali cumpărători și-au exprimat interesul pentru activele Lukoil, inclusiv Carlyle, giganții petrolieri americani Exxon Mobil și Chevron, conglomeratul din Abu Dhabi IHC și compania saudită Midad Energy.

Carlyle administrează active în valoare de 474 de miliarde de dolari, în trei segmente de afaceri și 660 de vehicule de investiții.

Lukoil a precizat că tranzacția nu include activele sale din Kazahstan.

Kazahstanul a anunțat miercuri că a depus o ofertă oficială către autoritățile americane pentru a achiziționa participațiile Lukoil în proiectele energetice din țară.

Aceste participații includ Caspian Pipeline Consortium, principala rută de export pentru petrolul kazah, precum și cel mai mare zăcământ petrolier al țării, Tengiz.

Trezoreria SUA a blocat până acum două tentative de achiziție a activelor Lukoil: mai întâi un acord între Lukoil și grupul elvețian de trading Gunvor în octombrie, apoi un schimb de acțiuni propus de Xtellus Partners, fosta divizie americană a băncii ruse VTB, în decembrie.

***