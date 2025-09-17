Compania maghiară MVM renunță, deocamdată, la achiziția E.On România; așteaptă decizia CSAT

Grupul energetic maghiar de stat MVM renunță la cumpărarea firmei de furnizare a E.On România și a E.On Assist, însă, într-o declarație oferită Energia.ro precizează că procesul ar putea fi reluat în viitor, dat fiind interesul lor pentru piața românească.

Compania maghiară MVM a confirmat că se retrage din afacere, cel puțin pentru moment, urmând ca, în situația în care CSAT din România va aproba totuși tranzacția, MVM să reia procesul de achiziție. MVM mai arată că rămâne foarte interesată de piața din România.

Reamintim că preluarea activității de furnizare de gaze și electricitate a E.ON România de către grupul ungar MVM a primit în august aviz negativ din partea Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

Motivul retragerii ar fi, conform surselor Energia.ro, o investigație suplimentară a acestei tranzacții din partea Comisiei Europene, care, prin mecansimul FSR (Foreign Subsidies Regulation), ar fi cerut companiei maghiare mai multe informații legate de achiziție.

Mecanismul FSR al Comisiei Europene (Regulamentul privind subvențiile străine), este o reglementare din 2023 care conferă Comisiei competența de a investiga posibilele subvențiile străine ce ar putea denatura piața internă a UE. FSR introduce obligații de notificare și de aprobare pentru tranzacțiile mari de fuziuni și achiziții, precum și pentru procedurile semnificative de achiziții publice din UE, și oferă Comisiei puterea de a lansa, din oficiu, investigații privind posibile distorsiuni de piață. Companiile trebuie să raporteze contribuțiile financiare primite din țări din afara UE, iar Comisia poate emite decizii obligatorii, inclusiv solicitarea de dezmembrări (divestments) sau rambursarea subvențiilor, pentru a corecta aceste distorsiuni.

Guvernul de la București, aviz negativ pentru preluare – MVM ar avea legături cu Rusia

Blocarea tranzacției nu este o surpriză, ea ridicând semne de întrebare încă de la anunțarea ei –experții au avertizat asupra unor posibile pericole în condițiile în care MVM are legături strânse cu Rusia, ca și guvernul de la Budapesta.

Decizia Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine, aflată în subordinea Guvernului urmează să ajungă în Consiliul Suprem de apărare al țării care va avea ultimul cuvânt.

CSAT, așteptat cu verdictul. Esențială e opinia Comisiei de experți

E.ON și MVM, o companie deținută majoritar de statul ungar, au ajuns la un acord în decembrie 2024, iar tranzacția ar fi trebuit finalizată în primul semestru dacă erau obținute aprobările. Primul semn de întrebare a apărut după ce s-a aflat prețul – 200 milioane de euro, mult peste prețul de piață, mai arată Digi24. Romgaz și OMV Petrom au oferit în jur de 120 milioane euro pentru afacerile E.ON România.

Afacerea de furnizare a E.ON este una dintre cele mai mari de acest fel din România, cu 3,4 milioane de clienţi, dar grupul german doar asta vindea- un portofoliu de clienți. Distribuția, adică rețelele sunt păstrate de către E.ON. A fost o ofertă care a spulberat orice concurență, iar printre companiile interesate s-au numărat Petrom și Romgaz.

Potrivit fostului ministru al Energiei Sebastian Burduja, un preț corect ar fi fost în jurul a 50 de milioane de euro, și mai multe firme românești au fost interesate, dar prețul maghiarilor a fost peste valoarea reală a activului.

MVM este o companie strategică a Ungariei, controlată de guvernul condus de Viktor Orban. Potrivit propriului site, produce 70% din energia din Ungaria și controlează aproape toată piața de furnizare și distribuție a gazelor naturale și energiei electrice. Are, ca și guvernul de la Budapesta, o colaborare puternică cu companii de stat din Rusia.

MVM a ofertat mult peste prețul pieței sau cel ofertat de competitorii OMV Petrom și Romgaz

Sesizarea CEISD a fost făcută de Ministerul Energiei și aceasta invoca direct legăturile cumpărătorului cu Federația Rusă, riscul cesiunii ulterioare a acțiunilor E.ON Energie România către entități non UE sau proveniența neclară a fondurilor MVM pentru această achiziție.

MVM este un mare cumpărător de gaz rusesc, iar prin preluarea activelor de furnizare din România, exista inclusiv posibilitatea de a redeschide piața autohtonă pentru importul de gaze din țara lui Putin. Grupul ungar operează și centrala nucleară de la Paks construită cu tehnologie rusească. Ungaria a semnat un acord cu Rosatom pentru construirea a încă două reactoare.

În primăvară lui 2024, E.ON și-a anunțat intenția de a vinde furnizarea din România.

