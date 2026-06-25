Romarm, la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei de la Gdansk – Agenda și obiectivele delegației

Compania de stat Romarm SA participă joi și vineri la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki) și Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei (URC2026).

Agenda Conferinței se va concentra pe coordonarea între statele membre UE din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030, iar compania națională va fi reprezentată de directorul Răzvan-Marian Pîrcălăbescu și alți membri ai conducerii, la mai multe evenimente, pentru dezvoltarea capacităților naționale de producție și rolul strategic al Romarm.

Un punct central al discuțiilor îl reprezintă valorificarea instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii, cu un accent major pe susținerea și integrarea industriei europene de apărare, conform unui comunicat al Romarm.

În acest context, prezența conducerii C.N. ROMARM S.A. subliniază eforturile susținute de dezvoltare și modernizare a capacităților naționale de producție. Discuțiile purtate de șefii de stat și de guvern privind participarea la programul SAFE, Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI) și finanțarea infrastructurii cu dublă utilizare (dual-use) reafirmă rolul esențial al companiei în arhitectura națională de securitate.

Agenda delegației Romarm

Agenda delegației ROMARM include participarea la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei (URC2026), eveniment ce continuă seria de conferințe la nivel înalt de la Lugano, Londra, Berlin și Roma, dedicate redresării, reconstrucției, reformei și modernizării Ucrainei. URC2026 reunește lideri politici globali, instituții internaționale și financiare, donatori, autorități locale, societatea civilă și parteneri de afaceri, pentru a mobiliza sprijinul internațional continuu și investițiile pentru Ucraina.

„Participarea C.N. ROMARM S.A. la reuniunile strategice de la Gdansk validează viziunea noastră de a transforma industria națională într-un pilon de stabilitate regională și inovație. Rămânem angajați în extinderea parteneriatelor strategice și a transferului tehnologic pentru a livra echipamente și muniție la cele mai exigente standarde NATO și europene, susținând totodată inițiativele internaționale de redresare și securitate,” a declarat Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, Directorul General al C.N. ROMARM S.A.

Cele cinci teme cheie ale Conferinței pentru reconstrucția Ucrainei

Conferința pentru reconstrucția Ucrainei (URC 2026) este organizată în comun de Polonia și Ucraina și va avea loc în orașul Gdańsk, în zilele de 25 și 26 iunie 2026.

URC 2026 își propune să consolideze sprijinul internațional pentru reconstrucția țării, precum și să stimuleze investițiile în întreprinderile ucrainene.

Evenimentul se va concentra pe sectoarele cele mai afectate de agresiunea rusă: energia, infrastructura critică și logistica, conform prezentării de pe site-ul evenimentul.

Conferința va pune un accent suplimentar pe consolidarea capacităților de securitate ale Ucrainei, inclusiv o nouă dimensiune de securitate și apărare propusă de Polonia, care va fi introdusă ca o nouă componentă a URC 2026 la Gdańsk. Consolidarea apărării Ucrainei este considerată esențială pentru o reconstrucție mai amplă și pentru dezvoltarea pe termen lung.

Concepută ca o platformă de facilitare a investițiilor cu impact ridicat, URC va reuni actori internaționali, suverani și din sectorul privat pentru a accelera tranzacțiile și a consolida transformarea economică pe termen lung.

URC 2026 va reuni un grup divers de părți interesate, inclusiv șefi de stat și de guvern, guverne aliate, membri ai parlamentelor naționale, instituții internaționale și financiare, lideri de afaceri, autorități locale și organizații ale societății civile.

Conferința se va concentra pe cinci dimensiuni tematice cheie: Afaceri, Umană, Locală și Regională, UE și Securitate și Apărare.

Componente integrale ale URC 2026:

Forumul pentru redresare – o platformă interactivă, cu participare fizică, destinată părților interesate din Ucraina, Polonia și de la nivel internațional, care le permite să poarte un dialog deschis, să împărtășească cele mai bune practici, să construiască parteneriate și să exploreze soluții pentru implicarea sectorului privat în procesul de reconstrucție. Atelierele vor acoperi o gamă largă de teme practice, care vor fi discutate la nivel de experți și care sunt esențiale pentru promovarea redresării și reconstrucției Ucrainei, precum și pentru atragerea investițiilor.

Târgul de afaceri – care va include prezentări și expoziții ale companiilor ucrainene, poloneze și internaționale, va promova cooperarea între autoritățile locale, întreprinderile de toate dimensiunile și investitori, creând noi oportunități pentru inovare și creștere economică durabilă.

Platforma de infrastructură – va funcționa în paralel cu toate dimensiunile URC 2026. Aceasta este structurată în jurul a patru piloni: 1) conectivitatea transporturilor, cu accent pe refacerea și modernizarea drumurilor, căilor ferate, porturilor și viitoarelor aeroporturi în vederea integrării în rețeaua TEN-T; 2) reziliența energetică, punând accentul pe generarea distribuită, eficiența energetică și integrarea în ENTSO-e; 3) transformarea digitală, prin implementarea tehnologiilor inteligente pentru gestionarea infrastructurii și o redresare transparentă; 4) alinierea progresivă a reglementărilor Ucrainei în domeniul transporturilor, energiei, frontierelor și vamale la standardele UE. În cadrul Platformei pentru infrastructură, discuțiile ar trebui să abordeze, de asemenea, rolul și nevoile de investiții ale Ucrainei și ale statelor membre ale UE în infrastructura de transport și energetică, în vederea consolidării rezilienței economice a Ucrainei, a revitalizării potențialului comercial strategic și a îmbunătățirii apărării.

Platforma pentru energie – va funcționa ca un dialog dedicat la nivel înalt, reunind guverne, instituții financiare internaționale, companii din sectorul energetic și investitori pentru a discuta despre transformarea sectorului energetic al Ucrainei în condiții de război și integrarea acestuia în sistemul energetic european. Platforma se va concentra pe patru piloni interconectați: 1) reziliența și securitatea energetică; 2) noua strategie energetică a Ucrainei; 3) cooperarea dintre stat și sectorul privat în construirea unui nou sistem energetic descentralizat; 4) mobilizarea investițiilor și dezvoltarea pieței. În cadrul Platformei pentru Energie, se va aborda rolul Ucrainei și al partenerilor săi internaționali în consolidarea securității energetice regionale și în promovarea integrării Ucrainei în sistemul energetic european.

Comitetul director și reuniunea ministerială a Platformei donatorilor pentru Ucraina – ca de obicei, Platforma donatorilor pentru Ucraina va organiza discuții la nivel înalt în marja URC, reunind reprezentanți ai Guvernului Ucrainei, ai statelor membre ale G7, ai Uniunii Europene, ai instituțiilor financiare internaționale și ai principalelor țări partenere. Reuniunea Comitetului director se va concentra pe priorități-cheie, printre care asigurarea nevoilor de finanțare bugetară ale Ucrainei; impulsionarea reformelor, inclusiv a reformei gestionării investițiilor publice; consolidarea rezilienței Ucrainei și a eforturilor de redresare; îmbunătățirea securității energetice a Ucrainei; precum și extinderea investițiilor private și a implicării sectorului privat. Reuniunea ministerială va oferi orientări politice pentru activitatea viitoare a Platformei donatorilor pentru Ucraina, va consolida coordonarea între partenerii internaționali și actorii implicați în implementare și va reafirma angajamentul internațional pe termen lung față de redresarea durabilă, reziliența și integrarea europeană a Ucrainei.

Forumul grupurilor de reflecție este conceput ca un eveniment paralel dedicat, care oferă o platformă pentru implicarea unei expertize analitice diverse în discuțiile privind redresarea Ucrainei. Acesta va reuni o gamă largă de instituții de cercetare pentru a contribui cu perspective bazate pe date concrete, pentru a sprijini dialogul strategic și pentru a oferi informații utile pentru abordările de politică în domenii-cheie ale reconstrucției și dezvoltării pe termen lung.

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