Compania antreprenorială românească BMF GRUP a preluat ENGIE Building Solutions și estimează afaceri de peste 120 mil. € în 2026

BMF GRUP a finalizat preluarea ENGIE Building Solutions S.R.L. de la ENGIE Servicii, companie deținută de ENGIE Romania, după aprobarea tranzacției de către Consiliul Concurenței, potrivit unui comunicat al grupului românesc. Tranzacția a fost încheiată la 15 octombrie 2026 și face parte din procesul de reorientare strategică a portofoliului ENGIE.

ENGIE Building Solutions este specializată în servicii tehnice pentru clădiri, mentenanță multitehnică și proiecte de eficiență energetică și decarbonizare pentru clienți industriali, comerciali și clădiri de birouri. În urma tranzacției, compania va fi integrată în BMF GRUP, în timp ce ENGIE își va continua activitatea în România.

„Preluarea de astăzi ne permite să ducem mai departe această construcție și să dezvoltăm un grup românesc cu ambiție regională”, a declarat Constantin Tomescu, președintele BMF GRUP.

Cifră de afaceri estimată la peste 120 de milioane de euro

Înaintea achiziției, BMF GRUP avea peste 5.000 de specialiști și administra proprietăți cu o suprafață totală de peste 15 milioane de metri pătrați. Echipa și portofoliul companiei preluate se vor adăuga operațiunilor existente.

Grupul estimează o cifră de afaceri de peste 120 de milioane de euro în 2026. Potrivit companiei, peste 93% din venituri provin din contracte cu clienți din sectorul privat.

BMF GRUP are acoperire națională și furnizează servicii pentru companii din retail, birouri, logistică, petrol și gaze, energie, telecomunicații, centre de date, sectorul financiar-bancar, bunuri de larg consum, sănătate, industria farmaceutică și producție industrială.

Compania declară că dispune de un dispecerat tehnic centralizat și de o platformă digitală Help Desk disponibile 24 de ore din 24, precum și de o rețea națională de intervenție cu un timp de răspuns de maximum două ore de la solicitare.

Extinderea în eficiență energetică și infrastructură critică

Prin preluarea ENGIE Building Solutions, BMF GRUP își extinde activitatea în proiecte de tip EPC (proiectare, achiziție și construcție), destinate eficienței energetice și decarbonizării clădirilor.

Portofoliul companiei preluate include proiectarea, instalarea, operarea și mentenanța instalațiilor HVAC, electrice, mecanice și de automatizare, sisteme de management al clădirilor (BMS), mentenanță multitehnică și management energetic. ENGIE Building Solutions realizează și proiecte la cheie, inclusiv parcuri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei electrice în baterii (BESS).

BMF GRUP intenționează să dezvolte proiecte de instalare a sistemelor fotovoltaice, echipamentelor de producție a energiei și soluțiilor de stocare, precum și proiecte pentru infrastructură critică, inclusiv sisteme de cogenerare și centre de date.

Grupul urmărește să ofere servicii care să acopere atât operarea curentă a clădirilor, cât și modernizarea acestora, de la mentenanță, curățenie și securitate până la proiectare, execuție și managementul investițiilor energetice.

„Prin această integrare, ne consolidăm echipele și extindem gama de servicii de facility management, eficiență energetică și decarbonizare”, a declarat Gabriel Tomescu, cofondator și CEO al BMF GRUP. El a adăugat că grupul intenționează să folosească expertiza nouă pentru a coordona serviciile și a ajuta clienții să își gestioneze costurile de operare.

Potrivit lui Gabriel Tomescu, integrarea echipelor va fi susținută de digitalizare, robotizare și decizii bazate pe date.

Dezvoltare prin achiziții și creștere organică

BMF GRUP se dezvoltă din 2023 în parteneriat cu SARMIS Capital, fond de private equity înființat în 2019, specializat în investiții în Europa Centrală și de Est.

„Această achiziție marchează un pas decisiv în strategia de consolidare pe care am asumat-o împreună cu BMF GRUP încă de la începutul parteneriatului nostru. Tranzacția adaugă expertiză tehnică și energetică relevantă pentru următoarea etapă de creștere a grupului pe piața serviciilor integrate”, a declarat Cezar Scarlat, managing partner și fondator al SARMIS Capital.

Acesta a precizat că fondul va continua să susțină dezvoltarea BMF GRUP atât prin creștere organică, cât și prin noi achiziții strategice.

Adina Susanu, director al ENGIE Building Solutions, a declarat că integrarea va reuni experiența echipei sale în proiecte EPC cu oferta de servicii și capacitatea operațională a BMF GRUP. Potrivit acesteia, obiectivul este dezvoltarea activității pe piața serviciilor energetice și a soluțiilor tehnice integrate, inclusiv pentru proiecte de eficiență energetică și decarbonizare.

BMF GRUP a fost fondat în România în 2011 și furnizează servicii de administrare și operare a proprietăților, mentenanță tehnică, curățenie, securitate, proiectare, construcții, arhitectură, instalații și management de proiect. Grupul își dezvoltă activitatea și în domeniile producției și stocării de energie și al infrastructurii critice.

ENGIE Building Solutions este prezentă pe piață din 2001 și oferă servicii tehnice integrate pentru clienți business, acoperind etapele proiectelor de la proiectare și achiziție până la instalare, punere în funcțiune, operare, mentenanță și monitorizarea performanței activelor.

***