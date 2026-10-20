Compania americană TTM Technologies cumpără Ophir Optics – Tranzacția include și fabrica din România, care produce componente pentru sisteme laser

Compania americană TTM Technologies, unul din cei mai mari producători mondiali de plăci de circuite imprimate, a ajuns la un acord pentru preluarea diviziei Ophir Optics de la MKS Inc., într-o tranzacție evaluată la aproximativ 650 de milioane de dolari care include operațiunile de producție din România și Israel.

Conform unui comunicat al firmei americane și unui document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC), acordul este așteptat să fie finalizat în trimestrul al doilea din 2027, după obținerea aprobărilor de reglementare și a avizelor guvernamentale necesare.

Ophir Optics produce componente și sisteme optice de înaltă precizie pentru imagistică termică în infraroșu și aplicații laser, utilizate în domeniul apărării, securității și în industrie. Produsele companiei sunt integrate în platforme terestre, aeriene, maritime și fără pilot, iar prin achiziție TTM spune că își extinde activitatea dincolo de componentele electronice, sistemele de radiofrecvență și plăcile de circuite imprimate.

Tranzacția vizează și unitatea de producție de echipamente optice de înaltă precizie a MKS din estul Bucureștiului, mutată recent într-o hală dublă ca suprafață din Cățelu (Ilfov). Fabrica produce componente optice și subansamble pentru sisteme laser de mare putere și pentru aplicații de imagistică și supraveghere și face parte din rețeaua internațională de producție pe care TTM o va prelua odată cu divizia Ophir Optics.

„Achiziția planificată a Ophir Optics reprezintă un nou pas important în strategia noastră de creștere pe termen lung, prin extinderea portofoliului cu soluții optice critice pentru platforme terestre, aeriene, maritime și fără pilot, precum și pentru activitățile noastre industriale”, a declarat Edwin Roks, președinte și CEO al TTM Technologies.

Acordul nu include divizia Ophir Instruments, care produce echipamente pentru măsurarea și caracterizarea sistemelor laser, și nici marca Ophir.

***