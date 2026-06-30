Lear Corporation accelerează și extinde restructurările de la fabrica din Iași – compania își relochează activitatea

Compania americană Lear Corporation accelerează restructurarea operațiunilor din Iași, cu sute de locuri de muncă desființate în etape, până în această toamnă, relatează Ziarul de Iași.

Reducerile vin pe fondul declinului industriei auto europene și al reorganizării globale a grupului Lear.

Disponibilizările au început deja, iar autoritățile confirmă că urmează noi etape până în toamna anului acesta. Mișcarea vine într-un moment în care industria auto europeană scade, iar grupul Lear își reconfigurează operațiunile la nivel global.

La Iași, efectele sunt vizibile încă din primăvara anului trecut, când primele concedieri au lovit punctul de lucru de la Lețcani. De atunci, compania a intrat într-un proces continuu de restrângere, care se suprapune cu transferul unor proiecte către alte locații din grup.

AJOFM Iași a confirmat pentru „Ziarul de Iași” că Lear a notificat oficial disponibilizări colective demarate în luna mai.

„Inițial au fost menționate 460 de persoane, însă numărul exact urmează să fie recalculat, pentru că o parte dintre angajați au plecat voluntar”, a precizat Adriana Sîrghie, purtătorul de cuvânt al AJOFM Iași.

Relocări de producție

Surse din apropiate companiei explică faptul că mutarea producției este motivul central, în condițiile în care două proiecte derulate la Iași urmează să fie transferate în alte locații ale grupului Lear.

Producția aferentă proiectului Mercedes va fi relocată până în septembrie 2026, iar cea a proiectului Porsche până în octombrie 2026.

În decembrie 2024 și ianuarie 2025, Lear a făcut alte concedieri colective, pe fondul reducerilor de activitate din industria auto la nivel european.

Atunci au plecat 40 de angajați, de la tehnicieni la confecționeri în industria textilă și calibrare cablaje auto. În aceeași perioadă, fabrica de scaune auto pentru copii, Holmbergs Pașcani a disponibilizat peste 350 de salariați, semn că presiunea din sector este generalizată.

În România, Lear Corporation Romania SRL funcționează de 26 de ani, cu sediul social în județul Argeș și cu activitate în fabricarea pieselor auto. Unicul acționar este Lear Luxembourg, iar administratorii și beneficiarii sunt Brue Alexandre Denis Marie din Franța și Hickman Ian Douglas din Marea Britanie.

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