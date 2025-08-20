Compania AI fondată de doi români, Databricks, evaluată la peste 100 mld. dolari în urma unei noi runde de finanțări

Compania AI Databricks, care are printre fondatori doi cercetători români – Matei Zaharia și Ion Stoica –, a anunțat marți că evaluarea sa urmează să crească cu 61%. Astfel, valoarea companiei va depăși 100 de miliarde de dolari, în urma unei noi runde de finanțare care vine la mai puțin de un an după ultima, evidențiind cererea puternică a investitorilor pentru startup-urile din domeniul inteligenței artificiale, potrivit Reuters.

Compania, cu sediul în San Francisco, California — care are 15.000 de clienți, inclusiv firma de plăți Block, gigantul energetic Shell și producătorul de vehicule electrice Rivian — a anunțat că a semnat un term sheet pentru o rundă Series K, însă nu a dezvăluit suma pe care intenționează să o strângă.

La sfârșitul anului trecut, Databricks a strâns 10 miliarde de dolari într-una dintre cele mai mari runde de finanțare prin venture capital din istorie, în urma căreia evaluarea companiei a crescut la 62 de miliarde de dolari.

Compania se așteaptă să folosească o parte din fondurile recente pentru dezvoltarea de produse și pentru fuziuni și achiziții în segmentul AI, pe măsură ce corporațiile și guvernele din întreaga lume încearcă să valorifice soluțiile oferite de această tehnologie aflată la început, dar în rapidă evoluție.

„Databricks beneficiază de o cerere globală fără precedent pentru aplicații și agenți AI, transformând datele companiilor în adevărate mine de aur. Suntem încântați că această rundă este deja suprasubscrisă”, a declarat Ali Ghodsi, cofondator și CEO.

Reuters notează că startup-urile aleg să rămână private pentru perioade mai lungi de timp, din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor și a apetitului imprevizibil al pieței pentru ofertele publice inițiale din ultimii ani. În același timp, capitalul este larg disponibil, în contextul în care investitorii de pe piața privată dețin niveluri record de lichiditate.

(Citește și: ”Databricks, companie de AI cofondată de doi români, a obținut 5 mld. dolari finanțare privată de la mari fonduri de investiții”)

***