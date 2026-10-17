Comitetul Politic al USR a decis, cu unanimitate de voturi, să voteze împotriva Guvernului Luca Niculescu

Comitetul Politic al USR a decis, în şedinţa de vineri, cu unanimitate de voturi, să voteze împotriva Guvernului Luca Niculescu. ”Un guvern care va fi condus de la sediul PSD şi care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susţinerea noastră”, a declarat liderul formaţiunii, Dominic Fritz, potrivit News.ro.

„Comitetul Politic al USR a decis astăzi, în unanimitate, ca partidul să voteze, în Parlament, împotriva învestirii Guvernului PSD – Luca Niculescu”, anunţă, vineri după-amiază, USR, într-un comunicat de presă.

Potrivit formaţiunii, „decizia vine în contextul în care PSD încearcă să prezinte drept o soluţie de stabilitate politică revenirea la un model de guvernare bazat pe risipirea banilor publici, protejarea privilegiilor şi blocarea reformelor de care România are nevoie”.

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD şi care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susţinerea noastră. România are nevoie de un guvern funcţional, dar nu cu orice preţ. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiaşi oameni care au jecmănit ţara îşi sporesc puterea, privilegiile şi cutiile de pantofi. USR îşi va continua munca pentru români din opoziţie. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei şi pe fiecare mişmaş pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Şi vom construi cu determinare acea alianţă politică reformistă care să câştige următoarele alegeri”, a declarat preşedintele USR, Dominic Fritz, citat în comunicat.

USR transmite că „România are nevoie de stabilitate politică construită pe reforme reale, responsabilitate în cheltuirea banului public, independenţa justiţiei şi respect faţă de cetăţeni, nu pe conservarea unui sistem de privilegii”.

„USR nu va gira, prin votul său, întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea României”, se mai arată în comunicat.

Guvernul Niculescu este format din 12 reprezentanţi ai PSD şi 6 independenţi. Şedinţa comună a Parlamentului pentru votul de învestitură este programată marţi, de la ora 14.00.

***