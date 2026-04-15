Comisia propune un val de subvenții de stat pentru industria grea – ajutor pentru a combate șocul energetic generat de războiul din Iran

Comisia Europeană ia în considerare acordarea unor subvenții guvernamentale ample pentru companiile europene, în timp ce Bruxelles-ul încearcă să protejeze economia UE de creșterea prețurilor la energie declanșată de războiul din Iran.

Potrivit unui proiect de propunere al Comisiei, văzut de Euractiv, executivul UE va permite statelor membre să crească semnificativ subvențiile pentru industria grea, permițând statului să acopere 70% din facturile de energie electrică angro până la 31 decembrie 2026, față de 50% în prezent. Ca și în cadrul regulilor actuale, măsurile ar stabili un prag minim de 50€ pe megawatt-oră și sunt plafonate la jumătate din consum.

Inițiativa, anunțată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen luni și transmisă statelor membre, propune de asemenea ca firmele să poată combina mai multe surse de ajutor de stat pentru a obține o creștere de până la 50% a ratei subvențiilor.

„Aceasta merge mult mai departe decât regulile actuale privind ajutoarele de stat”, a declarat Philipp Jäger, cercetător senior la Jacques Delors Centre.

O victorie majoră pentru Germania

Jäger a adăugat că propunerea reprezintă o victorie majoră pentru Germania, cea mai mare economie a blocului, unde atât politicienii, cât și industria au cerut de mult timp posibilitatea de a combina mai multe forme de sprijin de stat pentru a acoperi facturile de energie ale companiilor.

Totuși, inițiativa Bruxelles-ului va fi probabil criticată dur de statele membre mai mici, care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și proteja firmele locale.

În prezent, Berlinul oferă companiilor opțiunea de a beneficia fie de 1,6 miliarde € pe an pentru compensarea prețurilor mai mari la electricitate cauzate de schema UE de tarifare a carbonului (ETS), fie de un tarif industrial special pentru energie de 1,5 miliarde €.

„Permiterea industriei mari consumatoare de energie să combine compensarea indirectă ETS cu ajutoarele de stat pentru electricitate a fost de mult o cerere a guvernului german și a industriei”, a spus Jäger. „Vor fi foarte mulți bani, probabil.”

Propunerile, pe care Bruxelles speră să le implementeze până la sfârșitul lunii aprilie și care încă se pot modifica, prevăd și posibilitatea ca guvernele să acopere temporar 100% din costurile cu combustibilul pentru toate companiile din sectoarele agricultură, pescuit, transport fluvial și rutier, sub formă de împrumuturi și garanții.

De asemenea, granturile ar putea acoperi 50% din costurile suplimentare cu combustibilul ale firmelor, notează documentul. Guvernele naționale ar putea oferi până la 50.000 € oricărei companii care utilizează combustibil sau îngrășăminte, pe baza consumului estimat, ocolind birocrația pentru a accelera distribuirea fondurilor, se mai adaugă.

Aceste măsuri ample par să contrazică afirmațiile repetate ale oficialilor UE conform cărora orice subvenții de stat acordate ca răspuns la războiul din Iran vor fi „țintite”.

Răspunsul statelor membre la criza energetică din 2022 declanșată de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia „a fost mult mai puțin temporar și mult mai puțin țintit”, a declarat marți comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis. „Deci acesta este un lucru pe care vrem să îl evităm de data aceasta.”

