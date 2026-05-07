Comisia interzice finanțarea europeană pentru proiectele de energie verde care folosesc echipamente din China, Rusia și Iran

Bruxelles a transmis băncilor partenere europene să înceteze finanțarea proiectelor de energie regenerabilă care folosesc echipamente de rețea din China, Iran sau Rusia începând cu 1 noiembrie, o mișcare care ar putea înăspri poziția UE față de Beijing, potrivit Euractiv.

Măsura vizează invertoarele – dispozitive esențiale care conectează sursele regenerabile la rețea – restricționând practic utilizarea acestora în proiectele finanțate de UE, a declarat un oficial al Comisiei pentru presă luni.

Decizia, adoptată la o reuniune a conducerii Comisiei în aprilie și raportată inițial de South China Morning Post, îi privește în principal pe Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), dar și băncile naționale precum banca de stat germană KfW, a precizat oficialul.

Invertoarele, adesea numite „creierul” panourilor solare, controlează cantitatea de electricitate introdusă în rețea – iar, dacă un număr suficient ar fi compromis, ar putea declanșa pene de curent în cazul opririi simultane a zeci de mii de unități.

Restricția se extinde la orice proiect conectat la rețeaua UE, inclusiv în Maroc și Balcani. În special BEI a finanțat 20% din implementarea energiei solare în UE în 2025, a spus oficialul.

Între 2018 și 2024, importurile Europei de invertoare chinezești – produse în mare parte de Huawei și Sungrow – au crescut de la 45% la 61%, potrivit unui raport recent.

Invertoarele sunt folosite și de turbinele eoliene și baterii – unde China deține cote de piață similare dominante – iar acestea sunt „explicit incluse”, conform unui memorandum intern citat de Euractiv.

„O extindere viitoare la alte componente fotovoltaice este posibilă”, adaugă documentul.

Avantaje pentru firmele din UE

Măsura UE ar putea avantaja producătorii europeni, precum Fronius (Austria) și SMA (Germania).

„Invertoarele sunt o chestiune strategică de securitate economică, atât din perspectiva securității cibernetice, cât și a politicii industriale”, a declarat un purtător de cuvânt al BEI pentru Euractiv.

Spre deosebire de alte părți ale lanțului de aprovizionare, producătorii europeni ar putea acoperi necesarul de invertoare pentru extinderea solară a blocului, susține grupul de lobby ESMC.

BEI a declarat că va „colabora strâns cu Comisia și actorii de pe piață pentru a sprijini o industrie europeană de invertoare rezilientă și competitivă.”

