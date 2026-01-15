Comisia împrumută 11 mld. euro, în prima emisiune de obligațiuni din 2026 – banii vor fi folosiți pentru finanțarea politicilor și sprijinul Ucrainei

Comisia Europeană a atras 11 miliarde de euro, prin obligațiuni UE (EU-Bonds) cu scadență în 2029 și 2055, prima sa tranzacție sindicalizată din 2026, potrivit unui comunicat.

Ofertele primite de la investitori au depășit 65 mld. euro pentru obligațiunile cu scadență pe trei ani, respectiv 97 mld. euro pentru cele cu o maturitate de 30 de ani.

Veniturile obținute din această tranzacție vor fi utilizate pentru finanțarea programelor de politici ale UE, în special în contextul NextGenerationEU, precum și pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Comisia are un obiectiv de finanțare de 90 mld. euro pentru primul semestru al anului 2026.

Datoria totală a UE în circulație se ridică în prezent la aproximativ 747,07 mld. euro.

Comisia Europeană este împuternicită prin Tratatele UE să se împrumute de pe piețele internaționale de capital în numele Uniunii Europene pentru a finanța anumite programe de politici ale UE.

Toate împrumuturile UE sunt garantate de bugetul UE, iar contribuțiile la bugetul UE reprezintă o obligație legală necondiționată a tuturor statelor membre, în conformitate cu Tratatele UE.

Începând din ianuarie 2023, UE își finanțează diferitele programe de politici prin emiterea de obligațiuni unice sub marca EU-Bonds, în locul obligațiunilor etichetate separat pentru fiecare program individual. Aceasta urmează creării unei abordări de finanțare unificate, care extinde strategia de finanțare diversificată stabilită inițial în 2021 pentru NextGenerationEU și către alte programe de politici finanțate prin împrumuturi ale UE.

Potrivit Comisia, în urma tranzacției UE are în prezent obligațiuni EU-Bonds în circulație în valoare de 575,98 mld. euro în cadrul abordării de finanțare unificate.

Din sumele atrase, peste 377 mld. euro au fost alocate statelor membre prin Mecanismul de Redresare și Reziliență NextGenerationEU. Alte 75,88 mld. euro fost alocate altor programe ale UE care beneficiază de finanțare NextGenerationEU.

De asemenea, fondurile sunt utilizate pentru finanțarea Ucrainei și a altor țări vecine UE. Sprijinul recent pentru Ucraina include 18 mld. euro în plăți efectuate în cadrul împrumutului excepțional de asistență macrofinanciară al UE, care va fi rambursat din veniturile obținute din activele statului rus imobilizate, ca parte a inițiativei de împrumuturi „Extraordinary Revenue Acceleration” (ERA) coordonate de G7, precum și aproape 23,20 miliarde EUR în cadrul componentei de împrumut de 33 mld. euro a Facilității pentru Ucraina (disponibilă între 2024 și 2027).*

