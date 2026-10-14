Comisia Europeană vrea să limiteze suprareglementarea la nivel național care afectează piața unică

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus un „Pact împotriva suprareglementării” („gold-plating”), adică împotriva practicii prin care statele membre adaugă cerințe suplimentare în legislația națională, dincolo de cele prevăzute de legislația UE, potrivit EUNews.

Propunerea este prezentată într-o scrisoare adresată șefilor de stat și de guvern, trimisă luni, în care se face referire la anunțul din discursul privind Starea Uniunii susținut luna trecută. Scopul este, după cum scrie aceasta, „de a transforma angajamentele pe care ni le-am asumat cu toții în acțiuni coordonate la nivel european și, mai presus de toate, la nivel național”.

Von der Leyen evidențiază activitatea deja desfășurată de Comisie: douăsprezece pachete Omnibus și alte măsuri de simplificare, care ar putea genera economii de 22,3 miliarde de euro anual, propunerea EU Inc., menită să faciliteze activitatea întreprinderilor, și Actul privind achizițiile publice, care urmărește simplificarea procedurilor de achiziții.

„Cu toate acestea, această ambiție și acest efort trebuie împărtășite de fiecare stat membru”, avertizează ea, deoarece „simplificarea trebuie să se reflecte la nivel național, astfel încât să nu fie adăugate ulterior sarcini suplimentare.

În centrul Pactului se află un principiu fundamental: „O normă convenită la nivel european nu trebuie să devină mai complexă atunci când este transpusă sau pusă în aplicare la nivel național.”

Primul angajament vizează eliminarea sarcinilor administrative inutile. Atunci când transpun legislația UE, statele membre ar trebui să declare și să justifice orice cerințe suplimentare pe care le introduc, indicând impactul acestora asupra întreprinderilor și asupra pieței unice. De asemenea, ar trebui să instituie politici naționale eficace, care ar putea include principiul „respectă sau explică”, declarații publice, evaluări sistematice ale riscurilor sau aprobări politice explicite.

Președinta Comisiei a anunțat că instituția va favoriza utilizarea regulamentelor și o armonizare mai amplă, reducând numărul opțiunilor naționale acolo unde acestea ar putea conduce la fragmentare. Totodată, Comisia va pune la dispoziție orientări și foi de parcurs pentru transpunerea legislației europene.

Al doilea angajament vizează barierele existente. Declarația ar urma să instituie, în cadrul Semestrului European, un mecanism de „revizuire și eliminare”.

Comisia ar colabora cu statele membre pentru a identifica domeniile prioritare în care cerințele naționale impun sarcini suplimentare sau împiedică desfășurarea activităților transfrontaliere, iar guvernele s-ar angaja să simplifice sau să elimine aceste cerințe. Consultările specifice ar permite întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), să își exprime direct punctul de vedere.

Rezultatele ar urma să fie integrate în rapoartele de țară din cadrul Semestrului European și, după caz, în recomandările specifice fiecărei țări, fiind prevăzute evaluări anuale.

„Vom măsura succesul în funcție de volumul birocrației eliminate și de timpul și banii economisiți de întreprinderi”, scrie von der Leyen.

Președinta avertizează că, „atunci când cerințele naționale încalcă legislația UE, Comisia va lua măsuri ferme”, inclusiv prin inițierea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În acest context, ea propune începerea lucrărilor privind Pactul în cadrul acestei reuniuni a Consiliului European și semnarea declarației la o reuniune organizată înainte de sfârșitul anului 2026, deoarece „întreprinderile noastre au nevoie de întregul potențial al pieței unice pentru a putea concura într-o lume care nu va aștepta”.

***