Comisia Europeană vrea propriul serviciu de informații

Comisia Europeană ia în considerare înființarea unui serviciu de informații pentru consolidarea securității, pe fondul dificultăților geopolitice, a declarat, marți, un purtător de cuvânt al UE, adăugând că inițiativa se află încă într-un stadiu incipient.

„Ne aflăm într-un context geopolitic și geoeconomic dificil și, din acest motiv, Comisia examinează modalități de consolidare a capacităților sale în materie de securitate și informații”, a declarat purtătorul de cuvânt, potrivit Reuters.

Nu s-a decis încă nici numele, nici numărul de angajați, nici data lansării. Discuțiile sunt în curs și viitorul cadru juridic și organizațional va fi clarificat pe măsură ce conceptul se va dezvolta, scrie și Politico.

Financial Times a informat, anterior, că Executivul UE a demarat crearea unui nou organism de informații sub conducerea președintei Ursula von der Leyen (foto), în încercarea de a îmbunătăți utilizarea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj.

Unitatea, care ar urma să fie înființată în cadrul secretariatului general al Comisiei, plănuiește angajarea de funcționari din întreaga comunitate de informații a UE și colectarea de informații în scopuri comune, a raportat ziarul, citând patru persoane informate cu privire la aceste planuri.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și avertismentele președintelui american Donald Trump privind reducerea sprijinului american în materie de securitate pentru Europa au determinat Uniunea Europeană să-și regândească capacitățile interne de securitate și să înceapă cea mai mare campanie de reînarmare de la sfârșitul Războiului Rece.

Una dintre sursele FT a declarat: „Serviciile de spionaj ale statelor membre ale UE știu multe. Comisia știe multe. Avem nevoie de o modalitate mai bună de a pune toate aceste informații laolaltă și de a fi eficienți și utili pentru parteneri. În domeniul informațiilor, trebuie să dai ceva pentru a obține ceva.”

Măsura este contestată de înalți funcționari ai serviciului diplomatic al UE, care supraveghează Centrul de Informații și Situații (Intcen) al blocului, care se tem că aceasta va dubla rolul unității și îi va amenința viitorul, au adăugat persoanele respective.

Planul nu a fost comunicat în mod oficial tuturor celor 27 de state membre ale UE, dar organismul își propune să aducă funcționari detașați de la agențiile naționale de informații.