Comisia Europeană va ridica sancțiunile impuse președintelui Siriei, Ahmed al-Sharaa

Comisia Europeană a confirmat, vineri, că va ridica sancțiunile impuse președintelui Siriei, Ahmed al-Sharaa (foto), și ministrului sirian de interne, Anas Khattab, după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat ridicarea măsurilor restrictive impuse acestora.

„Luăm act de adoptarea rezoluției de către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite privind scoaterea lui Ahmed al-Sharaa și a lui Anas Khattab de pe lista sancțiunilor împotriva Statului Islamic și Al Qaida”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Anouar El Anouni, în cadrul conferinței de presă zilnice a instituției, potrivit Agerpres. „Ca în cazul oricărei măsuri luate de Consiliul de Securitate al ONU, această decizie va fi transpusă la nivelul Uniunii Europene în scurt timp”, a adăugat acesta.

De asemenea, a amintit că în luna mai UE a ridicat deja sancțiunile sale economice împotriva Siriei, după căderea regimului președintelui Bashar al-Assad, și a afirmat că această decizie a UE este „dovada propriilor noastre eforturi de a sprijini o tranziție politică incluzivă în Siria, precum și redresarea socio-economică rapidă, reconstrucția și stabilizarea sa”.

„Rămânem angajați să sprijinim o tranziție pașnică și incluzivă condusă de Siria pentru a contribui la construirea unui viitor mai bun pentru toți sirienii”, a comentat el.

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat joi ridicarea sancțiunilor impuse președintelui sirian, fost lider al grupului islamist care a răsturnat regimul Assad, cu câteva zile înainte de vizita sa planificată la Casa Albă.

Al-Sharaa și ministrul său de interne erau incluși pe lista sancțiunilor împotriva Statului Islamic din Irak și Levant și Al Qaida.

Toți membrii Consiliului, cu excepția Chinei, care s-a abținut, au votat pentru rezoluția de ridicare a sancțiunilor, propusă și semnată de SUA, țară care a subliniat consensul ca un „semnal politic puternic”.

În mai, UE a adoptat acte juridice prin care au fost eliminate toate măsurile restrictive economice care vizau Siria, cu excepția celor bazate pe motive de securitate.

***